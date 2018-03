Harley-Davidson | confermata partnership con Alta Motors per lo sviluppo di moto elettriche

Harley-Davidson Fat Boy 114 MY2018 : un salto nel futuro - ma la tradizione è salva [VIDEO PROVA SU STRADA] : ... malgrado le tante novità, solo il faro non convince al primo sguardo Lei è la moto di Terminator , per molti almeno è quella che Arnold Schwarzenegger, prima di entrare in politica, guidava in una ...

A che serve l'Internet delle cose in azienda : il caso 'di scuola' Harley Davidson : 'È probabilmente uno dei migliori esempi al mondo per raccontare come si trasforma un azienda con l'Internet of Things', ha spiegato ad Agi Kranz. 'Prima dell'Iot, l'Harley aveva problemi nella ...

Trump minaccia dazi su auto made in Europe. Bruxelles reagisce : "A rischio Harley Davidson e Jeans" : Anche la Cina avverte: "Prenderemo le contromisure necessarie" mentre l'Australia mette in guardia contro una possibile gelata della crescita globale. Il Ministro Calenda: rischi seri da scelta Trump, la Ue reagisca con misura

Dazi Usa - Juncker vs Trump : 'Colpiremo Harley-Davidson - Bourbon e Levi's' : La Commissione europea si prepara a colpire i prodotti americani come rappresaglia ai Dazi sull'acciaio e alluminio annunciati dall'amministrazione Trump. Le contromisure saranno discusse mercoledì - ...

Harley Davidson Sport Glide : una Cruiser che ama le curve : Questo forse può scontentare qualche inguaribile nostalgico ma il progresso anche nel mondo dei biker avanza, sempre. Il prezzo parte dai 18.750 Euro in versione total black che salgono a 19.050 per ...

Harley-Davidson Motor Company : un mito - una leggenda : Quando si parla di moto storiche, vengono subito alla mente le più famose del vecchio continente; Moto Guzzi, BMW o Triumph. Case motociclistiche europee o giapponesi che hanno arricchito la storia del motociclismo. Una fra le più importanti, rimasta fin da subito un sinonimo di lunghe percorrenze, grandi cilindrate ed un vero simbolo di gran turismo; la Harley-Davidson, il sogno americano. 115 anni fa Era il 1902 quando in una piccola cittadina ...

Harley-Davidson Sport Glide - cruiser dall'animo sportivo : Il prezzo La nuova Sport Glide è disponibile in tre colorazioni: Vivid Black , 18.500 euro, , Twisted Cherry e Silver Fortune , 18.800 euro, . Harley-Davidson Sport Glide, il motore Powered by moto.

Addio rombo. Harley-Davidson presenta la sua moto elettrica : Non è un Addio al rombo suonante delle classiche Harley-Davidson, ma è comunque una novità destinata a segnare un cambiamento importante nel mondo delle due ruote. La casa motociclistica americana ha annunciato oggi che tra diciotto mesi sarà pronta a commercializzare il primo modello di Harley elettrica, progettata sulla base del ...

Harley-Davidson - debutto nell'elettrico : in arrivo LiveWire : Harley-Davidson debutterà entro un anno e mezzo nel mercato delle moto elettriche: 'Ci stiamo preparando per portare LiveWire sul mercato in 18 mesi' afferma l'amministratore delegato, Matt Levatich. ...

L'Harley Davidson produrrà una moto tutta elettrica - la LiveWire : Una Harley Davidson tutta elettrica. Il colosso presenta 'LiveWire' un prototipo elettrico: "Ci stiamo preparando per portarla sul mercato in 18 mesi", afferma l'amministratore delegato, Matt Levatich.L'annuncio suscita non poche perplessità perché arriva da un'azienda che ha fatto del rombo del motore una sua caratteristica, apprezzata anche dagli appassionati che sollevano dubbi sulla silenziosità del nuovo modello. Harley ...

Torna nella bufera Harley-Davidson : Aggressivo avvitamento per Harley-Davidson , che tratta in perdita del 3,46% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad ...

Harley-Davidson presenta le nuove Softail e Battle of the Kings : Harley-Davidson al Motor Bike Expo 2018 torna con una presenza massiccia e due proposte incentrate sul mondo del Bar & Shield ma di sapore decisamente diverso. Al Salone i fan potranno vedere tutta la gamma 2018 Harley-Davidson, con le nuove Softail 2018 che comprendono la Sport Glide, ma ampio spazio ...

Yuri Gagarin rivive in questa Harley Davidson Custom : L’universo delle Custom e vasto e solo parzialmente esplorato. E’ uno spazio infinito dove la creatività non ha confini e dove anche dai contrasti può nascere qualcosa di bello e di unico, soprattutto se si porta dietro una storia densa di sogni. I sogni di un bambino bielorusso di Minsk che sognava le imprese del cosmonauta russo Yuri Gagarin e che una volta cresciuto non ha smesso di sognare, prendendo le motociclette e ...