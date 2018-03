Harden guida Houston alla 16ma vittoria consecutiva

askanews

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Roma, 7 mar. , askanews, Sedicesimadi fila per gliRockets che superano in trasferta gli Oklahoma City Thunder con 25 punti di Chris Paul e 23 di James. Golden State in scia a ...