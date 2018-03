Ha forti mal di testa | i medici gli trovano trenta uova di tenia già schiuse nel cervello

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta Meteo - nelle prossime ore sull’Italia giungeranno nuovi forti nubifragi; il maltempo continua ad insistere pesantemente : 1/12 ...

Silvia Provvedi : 'Io e Corona siamo più forti di prima - adesso deve condurre una vita normale' : 'E' stata dura, ma devo ammettere che è molto ripagante avercela fatta e riavere Fabrizio a casa. siamo più forti di prima'. Così ha detto Silvia Provvedi , fidanzata di Fabrizio Corona a Verissimo . ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

Maltempo - il Regno Unito nella morsa del Burian e della tempesta Emma : pesanti nevicate - temperature gelide e forti disagi [GALLERY] : 1/10 ...

Poteri forti in campo per rassicurare l'Europa : Italia un Paese normale : A quattro giorni dalle elezioni l'amministratore delegato della prima banca Italiana decide di parlare con uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi. L'Handelsblatt ha infatti pubblicato ieri una lunga intervista di due pagine all'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Che, tra le righe, manda due messaggi: uno all'esterno per rassicurare i mercati e gli scettici europei, a cominciare da Berlino, sulla ...

Maltempo e neve : circolazione ferroviaria - ancora forti rallentamenti nel nodo di Roma : circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale, a causa delle precipitazioni nevose. E’ quanto comunicano le Fs in un aggiornamento della situazione alle ore 13. I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal Maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso ...

Maltempo - Viabilità Italia : continuano le forti nevicate - “mettersi in viaggio solo se necessario” : forti nevicate stanno interessando Roma, il Frusinate e la Campania nella provincia di Caserta, con disagi per la circolazione a causa dei controlli circa la dotazione di mezzi antisdrucciolevoli lungo l’autostrada A1 e l’uscita obbligatoria dall’arteria, soprattutto a Capua dove si registrano 7 km di veicoli in direzione nord: lo comunica Viabilità Italia. Nevica anche sull’A24 e sull’A25 e sono in atto misure di ...

Maltempo Calabria - forti piogge nel Vibonese : chiusa la SS18 : E’ chiusa, a causa delle forti piogge in corso, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 tirrenica, tra le uscite per Candidoni e San Calogero, nel Vibonese, dove si è registrato l’allagamento del piano viabile. Il traffico, comunica l’Anas, e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con indicazioni sul posto. Sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre”, inoltre, il transito e’ consentito a ...

BIANCA ATZEI SI RITIRA?/ È stata male - portata via per accertamenti : forti dolori alla schiena (Isola dei Famo : BIANCA ATZEI si sente male e viene allontanata dall'isola per qualche accertamento; una volta rientrata, i naufraghi l'accolgono con grande gioia, tranne Filippo Nardi...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:23:00 GMT)

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Giovanni Malagò : “Faremo bella figura - voglio uno stile italiano. Mai stati così forti - competitivi ovunque : voglio almeno 10 medaglie. Sugli ori…” : Giovanni Malagò è particolarmente motivato alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In vista della Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 9 febbraio, il Presidente del Coni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media italiani durante l’inaugurazione di Casa Italia che si è svolta nella giornata odierna: “Mi aspetto di fare una bella figura, come a Rio è fondamentale: come comportamento, come presenza, ...