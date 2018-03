Gucci | TIM e Enel i brand italiani di maggior valore

Identità sociale e melting pot : dentro l'ultima - spregiudicata collezione Gucci - Auralcrave : ... tanto in voga quanto lo shopping più sfrenato, in nome di quell'idealizzazione di sé che si avvicina sempre più al mondo distopico di replicanti raccontato al cinema. La giungla metropolitana delle ...

Settimana della Moda Milano 2018 - Giorgio Armani contro Gucci : “Teste mozzate in passerella? Siamo al limite” : “Uno può fare ciò che vuole ma, fatemelo dire, se metto in pedana una testa, sotto un braccio, mozzata, Siamo al limite e io non sto a questo gioco, mi tolgo da questo gioco. Non vorrei neanche che i miei guardassero ciò che hanno fatto gli altri. Se quello che fanno gli altri è questo, meglio che stiamo a casa nostra. Io non ci sto. Quando vedo delle teste mozzate in passerella io mi tiro fuori”. A dirlo è sua maestà Giorgio Armani, ...