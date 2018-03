Gruppo FCA - Marchionne : "Non venderò mai la Magneti Marelli" : Sergio Marchionne indica un percorso ben preciso per la Magneti Marelli. Al termine della riunione dell'associazione dei produttori automobilistici europei (Acea), l'amministratore delegato del Gruppo FCA è stato categorico: "Magneti Marelli non la venderò mai". Esempio Ferrari per la Borsa. Per la società di componentistica si profila dunque una strada simile a quella intrapresa dalla Ferrari in occasione della quotazione in ...

Fca - Marchionne : 'Jeep sarà più grande brand del Gruppo. Possibile un nuovo modello a Pomigliano' : GINEVRA - 'La strategia per Jeep è chiara. Abbiamo cercato di svilupparlo in modo globale, abbiamo la conferma che diventerà il più grande brand del gruppo. È un...

Fca - forte crescita per Jeep - +79 - 8% - e Alfa - +18 - 6% - . Il Gruppo : 'Equilibrata gestione quota e risultati finanziari' : TORINO - I marchi Alfa Romeo e Jeep ottengono 'risultati molto positivi, con vendite in aumento rispettivamente del 18,6% e del 79,8%'. Lo sottolinea Fca in una nota di commento ai dati...

Il Gruppo FCA al salone di Ginevra. Ecco tutte le idee" : ...rburgring Edition ricordano i record ottenuti da Stelvio e Giulia, contraddistinte dal badge 'Nring', affiancate dalle vetture Giulia Veloce Ti e Stelvio Executive con Pack Sport, il nuovo Pack ...

Gruppo FCA - In primavera la decisione sullo scorporo di Magneti Marelli : Il Gruppo FCA rinvia al secondo trimestre l'esame del dossier Magneti Marelli. L'ad Sergio Marchionne aveva, anche recentemente, indicato l'intenzione di portare la proposta di scorporo sul tavolo di un Cda convocato per la fine di febbraio. ma ieri sera, alla scadenza del mese, è stato diffuso un comunicato per informare dello slittamento delle operazioni di analisi della separazione.scorporo ormai ai dettagli. Il Gruppo ...

DIESEL - MOTORI VIETATI IN EUROPA?/ Raggi : "Stop a Roma". Il Gruppo FCA dirà addio al gasolio dal 2022? : MOTORI DIESEL VIETATI in EUROPA? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Annual report Gruppo FCA - A Marchionne compensi per 9 - 7 milioni di euro : Sergio Marchionne ha percepito l'anno scorso per il suo ruolo di amministratore delegato del gruppo FCA compensi totali di poco superiori ai 9,67 milioni di euro tra stipendio e bonus variabili, in calo rispetto ai 9,9 milioni ricevuti nel 2016. quanto emerge dai documenti depositati dal gruppo automobilistico presso la Sec, l'organo di vigilanza dei mercati finanziari statunitense. In calo lo stipendio. Nello specifico il salario del ...

Gruppo FCA - Raddoppiano gli incentivi per le partite Iva : Ritorna il bonus impresa del Gruppo FCA: dopo il successo degli sconti introdotti a dicembre, si raddoppia. Imprese e professionisti con partita Iva potranno ottenere sconti fino a 9.000 euro sullacquisto di unauto nuova, fino al limite dei 20 milioni di euro messi a disposizione per questa campagna (a fine anno erano stati 10 milioni, esauriti nel giro di tre settimane).Al via oggi. Liniziativa è partita al momento della comunicazione e il ...

Fca - a gennaio boom per Jeep - +68% - e Alfa - +24% - in Europa. Ottimi risultati del Gruppo in Francia e Spagna : TORINO - Fca ha venduto a gennaio 84.953 auto nei Paesi dell'Europa dei 28 più Efta, con una crescita dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2017. 'gennaio con segno...

Gruppo FCA - Cambio al vertice per Alfa Romeo e Maserati : Arriva - un po' a sorpresa - un Cambio al vertice del Gruppo Fca: Tim Kuniskis è stato nomimato responsabile dei marchi Alfa Romeo e Maserati a livello globale, al posto di Reid Bigland, che resterà a capo delle vendite negli Stati Uniti e president e amministratore delegato di FCA Canada.La carriera. L'ultimo incarico di Kuniskis, che ha ben 26 anni di esperienza in FCA, era responsabile del settore auto in Nord America, in particolare per ...

Gruppo FCA - Collaudi in coppia per le Fiat 500X e Jeep Renegade : Sotto al cofano, per entrambi i modelli, debutteranno versioni aggiornate delle attuali motorizzazioni presenti in gamma, così da rendere più efficienti le due sport utility compatte.