Gravi accuse di omofobia nei confronti di Franco all' Isola dei Famosi 2018

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Ieri sera è andata in onda sul canale Mediaset la puntata del reality showdei, giunto quest'anno alla 13esima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La puntata ha messo in evidenza un problema alquanto grave che si è verificato tra due naufraghi. Stiamo parlando di Craig Warwick eTerlizzi.all'interno dell'dei? Il caso diTerlizzi Alessia Marcuzzi, dopo aver informato il naufragodelledimosse dal suo ex compagno diCraig Warwick, l'uomo ha reagito molto duramente neidel sensitivo. Si è venuto a creare un botta e risposta tra i due:ha eserdito affermando che ha molti amici gay e che non è una persona omofoba. Ha anche detto che se Craig non gli chiede scusa per queste terribilinei suoi, provvederà a denunciarlo. Il sensitivo, ormai ritornato a casa in Italia dopo ...