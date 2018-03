Governo - tutti a caccia dei voti del PdL'appello di Di Maio : "Aperti al confronto" : Dal palco di Pomigliano d'Arco e in una lettera a Repubblica, il leader M5s tende la mano gli avversari: : "O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s". Salvini pronto ad accoglier i voti di una part del Pd che comincia a dividersi. _Ma Renzi fa muro: "Faremo opposizione"

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente verso il Governo - inizia la Terza Repubblica. Dialogo con tutti” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni ”. Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l’incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: “Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Questo ci ...

Fiavet invita il futuro Governo ad un maggiore ascolto - a snellimenti amministrativi e a regole uguali per tutti : Una condizione probabilmente dovuta alle poche opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro che, comunque, è alla costante ricerca di figure professionali adeguate. Le forze politiche che verranno ...

Dal voto al nuovo Governo - tutti i passaggi dal 4 marzo in poi : Il calendario istituzionale post elezioni prevede dopo la chiusura delle urne una serie di scadenze dal timing preciso che si conclude col voto di fiducia ad un nuovo esecutivo

DI MAIO - LISTA MINISTRI M5S/ Squadra Governo - diretta streaming video : Giannetakis e Trenta - tutti i nomi : LISTA MINISTRI M5s, i nomi del Governo di Luigi Di MAIO in diretta streaming video Facebook: Andrea Roventini all'Eco nomi a, Giuliano al Miur, ecco tutti i 18 nuovi nomi (Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un Governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...