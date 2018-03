Governo | tutti a caccia dei voti del PdDi Maio | Noi né di destra né di sinistra

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente verso il Governo - inizia la Terza Repubblica. Dialogo con tutti” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni”. Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l’incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: “Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Questo ci ...

Fiavet invita il futuro Governo ad un maggiore ascolto - a snellimenti amministrativi e a regole uguali per tutti : Una condizione probabilmente dovuta alle poche opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro che, comunque, è alla costante ricerca di figure professionali adeguate. Le forze politiche che verranno ...

Dal voto al nuovo Governo - tutti i passaggi dal 4 marzo in poi : Il calendario istituzionale post elezioni prevede dopo la chiusura delle urne una serie di scadenze dal timing preciso che si conclude col voto di fiducia ad un nuovo esecutivo

Il Governo M5S : Roventini sarà il ministro del Tesoro Tutti i nomi : c’è anche il preside «amico» di Renzi : Il candidato premier M5S annuncia anche i nomi dei (futuri) responsabili di Istruzione e Sanità. Boldrini: «Truman show». Delrio: «Solo cabaret». Renzi: «Marketing elettorale»

Ecco tutti i ministri del Governo del Movimento 5 Stelle : Diciotto "ministri", di cui cinque donne, meno che con Renzi e Gentiloni. Ma proprio alle donne vanno tre poltrone-chiave: quella del Viminale, quella della Farnesina e quella della Difesa.Luigi Di Maio ha presentato la sua squadra di governo. O meglio, quella che proporrà a Sergio Mattarella, se e quando sarà incaricato premier.Paola Giannetakis all'InternoPer sostituire Marco Minniti, Luigi Di Maio vorrebbe Paola ...

DI MAIO - LISTA MINISTRI M5S/ Squadra Governo - diretta streaming video : Giannetakis e Trenta - tutti i nomi : LISTA MINISTRI M5s, i nomi del Governo di Luigi Di MAIO in diretta streaming video Facebook: Andrea Roventini all'Economia, Giuliano al Miur, ecco tutti i 18 nuovi nomi(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Elezioni - Di Maio ha già fatto il Governo : tutti i candidati ministri del Movimento 5 stelle : Chi sono i ministri del Governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Elezioni - Casapound : “Pronti a sostenere un Governo di Matteo Salvini”. Il leader della Lega : “Dal 5 marzo parlo con tutti” : Casapound annuncia il sostegno ad un esecutivo che veda Matteo Salvini a Palazzo Chigi e Alberto Bagnai, candidato del Carroccio, al ministero del Tesoro. È questo l’esecutivo che ha in mente Simone Di Stefano, il leader del movimento di estrema destra: un governo “sovranista che porti l’Italia fuori dall’Euro e blocchi l’immigrazione” che non può avere “Tajani come premier e Brunetta ...

Il partito al Governo della Cambogia ha vinto tutti i seggi disponibili al Senato : L'elezione è stata definita "antidemocratica" dal principale partito di opposizione, che è stato sciolto The post Il partito al governo della Cambogia ha vinto tutti i seggi disponibili al Senato appeared first on Il Post.

Licia Ronzulli - parla la donna più vicina a Berlusconi : liste - Governo e Lega? Ecco tutti i segreti di Forza Italia : Da mesi è la donna di Forza Italia più vicina a Silvio Berlusconi. Lo segue ovunque in questa campagna elettorale, in un continuo andirivieni tra Arcore e Palazzo Grazioli e tra tv, radio e giornali. ...

Matteo Salvini - il piano drastico : 'Al Governo - chiusura di tutti i centri islamici' : Matteo Salvini sale ancora sulla ruspa. Ma non ci sono i campi rom nel mirino. 'Con la Lega al governo - annuncia - tutti i centri culturali islamici verranno chiusi, specialmente se alterano i ...

