Google aggiorna Traduttore | Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu

Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si aggiorna e permette di accendere il display con Google Assistant : Huawei Mate 10 Pro, con particolare riferimento al modello destinato al mercato dell'America Latina, si aggiorna e rende possibile accendere il display con Google Assistant. Una feature molto comoda quando ad esempio si hanno le mani occupate. Per sapere se e quando questa nuova feature arriverà anche sui vostri Mate 10 Pro e sui vostri altri smartphone Huawei e Honor, continuate a seguirci. L'articolo Huawei Mate 10 Pro (in America Latina) si ...

Google Duo si aggiorna alla versione 29 - intanto emerge il supporto ai messaggi vocali : Google Duo torna protagonista in queste ore di due notizie interessanti: innanzitutto ha fatto la propria comparsa l'aggiornamento alla versione 29, di cui andremo a scoprire insieme le novità, ed in secondo luogo è emerso il supporto ai messaggi vocali. Scopriamo insieme le nuove feature di Google Duo.

Google Play Giochi si aggiorna alla versione 5.5 ed introduce il tab Arcade : Google Play Giochi si sta aggiornando alla versione 5.5, che introduce un nuovo tab Arcade, che offre agli utenti la possibilità di scoprire dei nuovi Giochi. Sono inoltre presenti delle piccole modifiche all'interfaccia. Scopriamo insieme il nuovo Google Play Giochi versione 5.5.

Google aggiorna Files Go e Play Music : poche novità - ma tutte smart : Google continua a lavorare per migliorare le sue applicazioni e gli ultimi sforzi si sono tramutati in nuovi aggiornamenti per Files Go e Play Music, già in roll out attraverso il Play Store da qualche ora.

OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema : Secondo Stiftung warentes, una organizzazione indipendente tedesca che compara prodotti e servizi, OnePlus è tra le migliori compagnie quando si parla di aggiornamenti, alle spalle solo di Apple e Google. Più staccati gli altri.

L'aggiornamento di Google Drive File Stream porta con sé un sacco di novità : Google Drive File Stream, il client desktop di Google Drive disponibile per gli utenti G Suite riceve un importante aggiornamento che porta in dote diverse novità. Dall'aggiunta delle impostazioni della larghezza di banda, alla possibilità di mettere in pausa la sincronizzazione ed altro ancora.

Google aggiorna Files Go - App Google - Gmail - YouTube e Duo con diverse novità : Google vuole prepararsi al meglio per il MWC e così sta distribuendo degli aggiornamenti per molte delle sue applicazioni, in forma beta e stabile, fra cui Files Go, App Google, YouTube e varie altre. Gli aggiornamenti sono in roll out graduale e quindi, salvo imprevisti, saranno disponibili per i vostri dispositivi nel giro di qualche giorno.

L'app Google Home si aggiorna con alcune piccole novità grafiche : Il team di Google Home ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento attraverso il quale vengono implementate diverse modifiche. Ecco quali

Google Foto si aggiorna anticipando un paio di nuove funzionalità : Google Foto è stata aggiornata nelle ultime ore ed è passata alla versione 3.14 portando con sé una novità di minore importanza e alcune nuove funzionalità in arrivo nascoste all'interno del nuovo codice.

Google Calendar per Android si aggiorna alla v5.8.18 introducendo la possibilità di copiare e duplicare gli eventi : Disponibile un nuovo aggiornamento per Google Calendar. Una boccata d'aria per chi utilizza il Calendario di Google con la nuova versione 5.8.18. Il nuovo update porta grosse novità relative agli eventi che ora, oltre ad aggiungere la possibilità di notificare vi e-mail agli invitati le eventuali modifiche, guadagnano due nuove opzioni nell'interfaccia del menù: "copia in" e "duplica".

Google Play Store si aggiorna alla versione 8.9 svelando nuove feature in arrivo : Google sta rilasciando una nuova versione del Play Store, arrivato alla versione 8.9, senza novità evidenti. Come accade spesso le novità si nascondono nel codice e parlano di apk modulari, aggiornamento peer-to-peer e la visualizzazione delle versioni precedenti delle recensioni modificate.

La ricerca di aggiornamenti sembra funzionare a dovere con i Google Play Services 12.2.09 : I nuovi Google Play Services 12.2.09 beta sembrano aver corretto l'annoso problema della ricerca di aggiornamenti su Nexus e Pixel con Android stock: il pulsante "verifica la presenza di aggiornamenti" pare ora cercare gli update in modo "attivo". Approfondiamo la questione.

Motion stills e Google Backup And Sync si aggiornano con parecchie novità : Motion stills aggiunge parecchie nuove funzioni, come adesivi animati, un nuovo look e prepara nuove integrazioni con Facebook. Anche il client desktop di Google Backup and Sync aggiunge il supporto ai NAS e porta molti miglioramenti.

Google Traduttore si aggiorna alla versione 5.16 e si prepara alle scorciatoie : Gli sviluppatori di Google Traduttore hanno rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola alla versione 5.16. Ecco cosa cambia