Gli imprenditori snobbano la diversità come chiave del successo

Bari - Gli imprenditori risarciscono il Petruzzelli con 90mila euro : Un risarcimento pari a complessivi 90 mila euro è stato corrisposto alla Fondazione Petruzzelli da alcuni imprenditori baresi coinvolti nel procedimento penale su presunte tangenti in cambio di ...

Berlusconi torna a casa e arruola Gli imprenditori : «A Milano e in Lombardia possiamo fare l'en plein, non concedendo nemmeno un eletto nei collegi uninominali agli avversari. Ma bisogna andare a votare». Silvio Berlusconi suona la carica per Politiche e Regionali davanti alla platea degli industriali locali riuniti ieri nella sede di Assolombarda. «Bentornato a casa sua, mancava da vent'anni ed è un onore per me che lei abbia accettato l'invito - è il ...

Confindustria "responsabile" in vista del voto : Gli imprenditori restano con i piedi di piombo : Nell'andazzo, ormai conclamato, di una campagna elettorale a colpi di promesse quantomeno irrealizzabili, si fanno notare i 'soggetti terzi'. Lo hanno già fatto con i loro richiami al senso di realtà, ...

L'ambizione del «popolo deGli imprenditori» : Nelle Assise senza politici, ma tutte destinate alla politica, è stato chiaro come la vera protagonista sia stata la concretezza. Non il glamour da 'salotti buoni' di cui non c'era traccia nella moltitudine di sedie allestite nell'hangar della Fiera di

Diaspora nel M5s in Europa Borrelli corteggia altri deputati Nasce il partito deGli imprenditori : Diaspora nel Movimento 5 Stelle in Europa. David Borrelli fonda un nuovo movimento di imprenditori. altri eurodeputati pronti a entrare. Ecco chi è davvero l'ex fedelissimo di Casaleggio senior Segui su affaritaliani.it

Traffico di rifiuti tra PuGlia e Africa-Medio Oriente : arrestati tre imprenditori : Due degli imprenditori sono di Ruvo di Puglia, il terzo è egiziano. Anche sette persone denunciate a piede libero. Sequestrate quattro aziende a Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Andria

Erdogan a Roma - cena con Boccia e Gli imprenditori : Diciassettesima economia del mondo, sesta in Europa, con un Pil da 858 miliardi di dollari cresciuto in media annua del 5% dal 2004 al 2016, ed investimenti diretti esteri per 12,3 miliardi di dollari nel 2016, la ...

Macerata - Renzi : no aGli imprenditori paura ma non sottovalutare : Roma , askanews, - Dopo ciò che è accaduto a Macerata "ci sono gli imprenditori della paura, che sobillano un'intera fetta di comunità" e ci sono "tutti coloro che stanno sentendo un messaggio di ...

Di Maio non convince Gli imprenditori. 'Debolezze su analisi dei mezzi e programmi di spesa' : Non bastano due parole di inglese per sedurre gli imprenditori lombardi. All'uscita dell'incontro con Luigi Di Maio, uno come Gianfelice Rocca , Techint, , dice che 'anche la Lega agli inizi aveva un ...

Un capitalismo imprenditoriale civile e globale per contrastare la diseguaGlianza : Quanto pesa l'1%? Ogni volta che il Word Economic Forum di Davos Oxfam diffonde il suo Rapporto (come è accaduto anche quest'anno) si apre la disputa sulla crescente diseguaglianza nel mondo: tra il 1980 e il 2016 l'1% della popolazione mondiale più ricca ha assorbito il 27% dell'incremento totale del reddito complessivo; di tutta la ricchezza globale creata nell'ultimo anno ben l'82% è andata all'1% più ricco!L'1% ...

Corruzione - escort e rifiuti : Gli imprenditori confessano e accusano altri indagati : BRINDISI - Confessione davanti all'accusa di Corruzione mossa di fronte all'aggiudicazione dell'appalto per la gestione dei rifiuti, prima di tutto. E poi il capitolo della escort. Gli imprenditori ...

Fallimento pilotato di due aziende. Nei guai imprenditori di CaGliari e Capoterra : Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari hanno concluso due indagini riguardanti il Fallimento di altrettante società, una di Cagliari ed una di Capoterra, operanti, ...

Gli imprenditori sondriesi allargano gli orizzonti : Così l'assessore all'Urbanistica Pierluigi Morelli ha presentato a palazzo Pretorio il progetto delle imprese Carrozzeria Inferno e TechAuto cui il Comune ha dato il via libera nei giorni scorsi: l'...

Elezioni - VICENZAORO : per imprenditori orafi meGlio un 'vincitore netto - il 95% andrà a votare : Fabrizio Visconti, alla guida della Giorgio Visconti Gioielli, è convinto che "la cosa più urgente è certamente rilanciare l'economia per cercare di far aumentare i consumi". Per Riccardo Renai, ceo ...