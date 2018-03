Gli elettori hanno fatto #ciaone a Ernesto Carbone

Risultati elezioni 2018 - il “ciaone” deGli elettori ad Ernesto Carbone : resta fuori. E lo sberleffo arriva fino a Wikipedia : Le parole a volte ti si rivoltano contro e da sberleffo sprezzante diventano la tua “croce”. Così a 22 mesi dall’uso di #ciaone per salutare il fallimento del referendum sulle trivelle, sono gli elettori dell’Emilia-Romagna a voltare le spalle ad Ernesto Carbone, che quell’hashtag lo lanciò su Twitter scatenando critiche anche dalla minoranza del partito. Il deputato del Partito Democratico, renziano di ferro, è ...

Bologna - tra Gli elettori e i delusi del centro sinistra : “Ora governo con M5s”. “Tracollo Pd? Colpa di Renzi e delle divisioni” : Le elezioni del 4 marzo hanno segnato la debacle della sinistra in Emilia Romagna. Per la prima volta dal Dopoguerra le urne hanno consegnato la roccaforte rossa alla coalizione di centro destra (34% a 30 alla Camera, 33,8% a 30,5 al Senato), mentre il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico affermandosi come primo partito in regione. Al circolo Arci Benassi di Bologna il popolo del centro sinistra medita sul risultato e ...

Ansia e paura hanno guidato Gli elettori. Mappa del sentiment che ha portato al voto : Se la politica (ma ogni cosa, oramai) è dominata dalle emozioni, dai sentimenti e dall'immediatezza delle reazioni, con quali strumenti possiamo capire cosa passa per la mente delle persone? Forse la politica non è mai stata "razionale" nel senso che si da spesso a questa parola: cioè persone che in astratto valutano e soppesano programmi, storie, progetti e poi decidono il voto; se mai lo è stata, adesso non lo ...

#senzadime - l'umore deGli elettori del Pd su Twitter : I media parlano di vinti e vincitori, ma cosa ne pensano gli elettori? Su Twitter in trending topic #senzadime, presa di posizione contro l'accordo Pd-M5S

Di Maio festeggia a PomiGliano d’Arco : “Proiettati verso il governo”. I suoi elettori : “Carisma - coerenza - onestà” : Torna dove tutto è cominciato. Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle due giorni dopo la vittoria plebiscitaria delle elezioni politiche, festeggia nella sua Pomigliano d’Arco. A piazza Leone, il grillino, che in tanti confessano volere come prossimo presidente del Consiglio, ricorda gli inizi della sua carriera politica. “Nel 2007 ho cominciato questo percorso in questa piazza. È importante ricordare quante volte in ...

Elezioni 2018 - i Giovani Democratici di Pesaro : “Gli elettori di sinistra non hanno votato Pd? No - sono morti di vecchiaia” : “Non è che gli elettori di sinistra non c’hanno votato, è che sono morti (di vecchiaia)”. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti i Giovani Democratici di Pesaro dopo la pesante sconfitta del Partito Democratico alle Elezioni del 4 marzo. “Il Pd pesarese alla camera durante le politiche del 2013 prese (fonte portale Eligendo) 18.763 voti – scrivono sulla loro pagina Facebook -. Domenica ha preso ...

Massimo D'Alema fuori dal Parlamento e demolito daGli elettori : 'Ho preso meno voti di chi ho incontrato' : Non è stato Matteo Renzi a rottamare Massimo D'Alema . Peggio: a mandare a casa Baffino sono stati i suoi elettori, quelli del collegio di Nardò dove l'ex premier, vicinissimo al Salento, è ...

Renzi rottamato daGli elettori : “è ovvio che io debba lasciare” : Le anticipazioni delle agenzie hanno trovato riscontro. rottamato Matteo Renzi che lascia la segretaria del Pd. L’ex Premier al Nazareno ha

Disagi per Gli elettori - tra ritardi - code e schede sbagliate. Sotto accusa il bollino antifrode : Problemi soprattutto nelle grandi città. Interviene il Viminale per accelerare le operazioni di voto. Le amministrazioni di Milano e Roma hanno consigliato gli elettori di recarsi ai seggi almeno un'...

Circa il 51% deGli elettori iblei ha votato alle 19. Ancora maglia nera a Vittoria e Monterosso : Redazione Sulla base dei dati trasmessi, alle ore 19, dai rilevatori dislocati nelle 71 sezioni elettorali del territorio comunale di Ragusa, gli elettori che si sono recati alle urne sono stati ...

Follia al seggio - scrutatrice strappa l'elenco deGli elettori : Attimi di tensione a un seggio di Casoria nel napoletano. Una scrutatrice ha improvvisamente perso la testa, insultando votanti, gli altri colleghi e la presidente del seggio. Non solo, ma ha anche ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% deGli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni , 7.554 su 7.958, . Lo si rileva dal sito ...