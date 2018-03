Giornata della donna | comunicato stampa

Giornata della donna : un minuto di silenzio a scuola per vittime di violenza : Come ogni anno in occasione della Giornata internazionale della donna il Coordinamento nazionale docenti diritti umani invita alla riflessione

Formula 1 - test Barcellona Montmeló : le immagini della seconda Giornata : Ancora Vettel e non Raikkonen , problema fisico, sulla Ferrari, mentre c'è Hamilton a girare in mattinata sulla Mercedes. Tutte le immagini da Barcellona nella seconda giornata di collaudi pre ...

Video/ Cesena Pro Vercelli - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie B recupero 28Giornata - : Video Cesena Pro Vercelli , 2-2, : highlights e gol della partita, recupero della 28giornata di Serie B. Grande rimonta dei piemontesi nella ripresa.

Video/ Cuneo Pro Piacenza (2-3) : highlights e gol della partita (Serie C recupero 27^ Giornata) : Video Cuneo Pro Piacenza (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita, recupero della 27^ giornata di Serie C. Frick regala la vittoria ai rossoneri nel recupero!(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Video/ Perugia Brescia (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B recuerpo 28^ Giornata) : Video Perugia Brescia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Trionfo dei grifoni, trascinati da Cerri e Di Carmine.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:40:00 GMT)

Video/ Cesena Pro Vercelli (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B recupero 28^ Giornata) : Video Cesena Pro Vercelli (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, recupero della 28^ giornata di Serie B. Grande rimonta dei piemontesi nella ripresa.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Calcio - Malagò : "Doveroso fermarsi". Possibile recupero della Giornata di campionato il 9 maggio : "Il nostro mondo è profondamente colpito da quanto successo. Le parole stanno a zero, la decisione di rinviare la giornata è quella giusta", "era doveroso": lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa in sala Giunta per commentare la scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. "Non penso che nella vita valga il detto, 'The show must go ...

Hockey su pista - i migliori giocatori della 23^ Giornata di Serie A1 : Luca Lombardi irrompe sulla scena con sette reti - Federico Ambrosio fa valere la legge dell’ex : Un giovane talento in erba e due fuoriclasse navigati del Bel Paese caratterizzano una 23^ giornata a tinte azzurre per il campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. La roboante vittoria del Viareggio, che condanna il Giovinazzo alla retrocessione, reca il marchio di un atleta che potrebbe far davvero parlare tanto di sé nel prossimo futuro. Ma intanto il Forte dei Marmi e il Breganze fanno faville grazie alle giocate di due ...

Coord.Naz.le Docenti Diritti Umani sulla Giornata della donna - 8 marzo 2018 - : ... violenze di cui invece è ancora vittima in Italia e nel mondo. Attraverso laboratori educativi è possibile interagire con gli studenti e far comprendere l'evoluzione normativa in atto in materia di ...

Una sfida con l'app Attività di Apple Watch per la Giornata della Donna - : ... chi indossa Apple Watch dovrà raddoppiare il proprio anello Move l'8 marzo, il giorno in cui si fa memoria dei diritti delle donne in tutto il mondo. Il premio per aver completato la sfida per la ...

Marsala - "Parto Unico" - in scena l'8 marzo per la Giornata della donna : 'Parto Unico' è lo spettacolo inserito nel programma delle iniziative patrocinate dall'Amministrazione Di Girolamo per la ricorrenza della 'Giornata internazionale della donna'. Andrà in scena a ...

Donne protagoniste della scienza - è la Giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Giornata Mondiale del Linfedema - Genova leader nella cura della patologia : Genova - Ci sono patologie diffusissime di cui poco o niente, però, si parla. Tra queste, un posto di tutto rispetto spetta al Linfedema, di cui oggi 6 Marzo si celebra la Giornata Mondiale. Genova è ...

DONNE " UIL Giovani - fumetti per la Giornata della Donna : ... affrontando e risolvendo anche le diverse problematiche sociali su cui i fatti di cronaca pongono l'attenzione. Ecco perché UIL Giovani ha deciso di essere a Piazza Cairoli Giovedì 8 Marzo per ...