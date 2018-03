Giorgia Meloni | ' Incarico a Salvini | dobbiamo guardare ai singoli in tutti i gruppi'

Cosa ne pensa Giorgia Meloni : Roma, 5 mar. , askanews, 'O ci sarà un governo di centrodestra o il destino di Fratelli d'Italia in questa legislatura sarà di trovarsi all'opposizione'. Lo ha detto Giorgia Meloni, escludendo governi ...

Giorgia Meloni : 'Diremo a Mattarella di dare l'incarico a Matteo Salvini' : Prima un'analisi del proprio risultato, comunque soddisfacente visto che è più del doppio di quello del 2013 ma, forse, un po' sotto le attese più rosee: 'Credo che abbiamo pagato il derby Forza ...

Giorgia Meloni - FdI - : 'complimenti a Salvini - noi raddoppiamo i voti' : 'Fieri del risultato del centrodestra, faremo di tutto per essere all'altezza. Punita una sinistra autoreferenziale, insensibile ai problemi degli italiani' -

Giorgia Meloni : 'Non daremo mai i nostri voti al M5s' : Il balzo in avanti c' è. Fratelli d' Italia, secondo i primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, si attesta tra il 3,5 e il 5,5%. Dunque con la soglia del 5%, il traguardo minimo ...

Giorgia Meloni - orgoglio destra. Repubblica la insulta - lei li insulta : 'Sapete cos'è meglio di voi?' : Premessa: 'Sono un po' stanca, e devo dire che è bello che domani , oggi, ndr, ci sia il silenzio elettorale: voglio solo dormire e stare con mia figlia. È stata durissima'. E magari, aggiunge Giorgia ...

Giorgia Meloni - valanga di insulti per il selfie con Orban. Ma su Mattarella e Erdogan tutti muti : Una valanga di insulti sta travolgendo Giorgia Meloni per il selfie con Viktor Orban , primo ministro ungherese che seppur considerato 'uomo nero' è del Ppe, ergo il Partito popolare europeo con ...

Video fuorionda Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto/ Elezioni 2018 : "Movimento 5 Stelle vola" : Video fuorionda Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto su Elezioni 2018: "Movimento 5 Stelle vola". Conversazione su voto 4 marzo.

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

Giorgia Meloni - missione in Ungheria : 'Come caccio i clandestini. I radical chic? In miniera' : 'Patria, famiglia, niente immigrazione illegale, frontiere chiuse anche all'Europa succube di Merkel e Macron, poche tasse e aiuti alle imprese che creano lavoro sul territorio. Sono venuta qui a ...

Giorgia Meloni - l'incontro a Budapest con Viktor Orban : tutti i segreti del vertice oggi in edicola con Libero : La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni è volata a Budapest ieri per incontrare il presidente dell'Ungheria Viktor Orban. Su Libero in edicola oggi tutti i segreti dell'incontro sul Danubio, nel ...

Giorgia Meloni : selfie con Orban per dire no a Bruxelles : Gli ungheresi difendono l'economia reale e la famiglia spendendo il 5% del loro Pil per la famiglia. Dopo le elezioni italiane e quelle ungheresi abbiamo deciso di organizzare degli incontri, ...

I leader nel nostro studio : Giorgia Meloni capo politico di Fratelli d'Italia : 'La nostra è la proposta dei patrioti, prima gli italiani nel nostro programma. Di Maio l'altra faccia della sinistra' -

Giorgia Meloni : 'Io sarò la prima donna premier d'Italia' : 'Il mio obiettivo è portare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi . Sarei la prima donna premier della storia italiana. Ci crede il Guardian in questa possibilità, a maggior ragione dovrebbe crederci la ...