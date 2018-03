Giorgia | Marco Mengoni ospite del concerto di Milano di “Oronero Live 2018”

Marco Mengoni ospite di Giorgia al Forum di Assago il 7 marzo - insieme per la prima volta in Come Neve live : Marco Mengoni ospite di Giorgia in concerto questa sera al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Nei giorni scorsi, Marco Mengoni ha augurato il meglio alla cantante di Oronero per l'inizio del nuovo tour nei palasport, che l'ha portata ad esibirsi dap prima al Pala Lottomatica di Roma, e questa sera e domani sera al Forum di Assago . Il post, risalente a venerdì 2 marzo , serata di debutto del tour di Giorgia , ha fatto il giro del web e ha ...

Giorgia e Marco Mengoni : “Come neve” è Disco d’Oro! : A neanche un mese dalla pubblicazione, "Come neve" di Giorgia e Marco Mengoni è stato certificato Disco d'Oro! via GIPHY Una bella soddisfazione per entrambi i cantanti, che hanno espresso la loro gioia sui social. Un regalo di Natale per entrambi, e per Marco anche una grande sorpresa in occasione del suo compleanno, che cade il 25 dicembre. "Come neve" ...