Giorgetti | l' eminenza grigia che ha portato il leader in alto

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Chi volesse capire come andrà a finire, deve chiedersi cosa ne pensi di alleanze di governo, nuovo premier e agenda istituzionale l'uomo di Cazzago Brabbia, 810 abitanti nel Varesotto ancora ventre molle della Lega. Lì è nato e vive Giancarlo, il «Gianni Letta» del Carroccio e la cui vera passione oltre alla politica è la squadra inglese del Southampton alle cui partite si dice abbia trascinato perfino Giulio Tremonti. Un club noto perché per tredici anni consecutivi si è salvato dalla retrocessione all'ultima giornata.Niente blasone, ma tanta passione. Papà pescatore, madre operaia in un'azienda tessile, è fatto così. Trascorsi nella destra e infatti recentemente si è visto all'assemblea del movimento di Francesco Storace e Gianni Alemanno, è uno di quelli che ha convinto Salvini alla scelta «sovranista». ...