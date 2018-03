Ghemon | «Sono il transgender del rap»

vanityfair

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Questo articolo è tratto da Vanity Fair n.10 in edicola dal 7 marzo 2018 Quando a un tratto confesso che in alcuni punti del libro mi è sembrato addirittura un po’ stronzo,risponde contento: «Grazie». È sincero: questo ragazzo di 35 anni alto e biondo, che si morde i gomiti e si stropiccia gli occhi mentre parla, non cerca pacche sulle spalle e commiserazione. In Mezzanotte, il suo ultimo disco, ha cantato degli attacchi di panico e della depressione. Nella sua autobiografia – Io. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, in uscita l’8 marzo per Harper Collins – ha messo nero su bianco tutte le cadute, le paranoie e le risalite. Quelle di un ragazzo, Gianluca da Avellino, con un demone nella testa e il sogno di fare il cantante. «Ma questo libro non è un prontuario, è una condivisione. Vorrei che chi lo leggesse dicesse: “le stesse cose che ho ...