ilmattino

: Ghemon: «Potere alla parola anche oltre il rap» - mattinodinapoli : Ghemon: «Potere alla parola anche oltre il rap» -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) In fondo sempre disi tratta: quella scandita dal microfono del master of ceremonies, quella scritta sulla carta, quella beffarda che si leva dai palchi degli stand up comedian. O, ...