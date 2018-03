Gettavano le lettere nei cespugli : denunciati tre postini privati : Gettavano le lettere nei cespugli : denunciati tre postini privati A trovare le missive i carabinieri di Joppolo, nel Vibonese. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre le avrebbero buttate perché "non avevano voglia di lavorare". Tra queste oltre 150 comunicazioni per controlli oncologici inviate dall'Azienda sanitaria ...

