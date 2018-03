Germania | ministro economia teme conseguenze dazi Usa

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Germania : Grande Coalizione - Schulz non sarà Ministro Esteri (9 febbraio) : Ultime notizie , 9 febbraio 2017. Di oggi , ultim'ora : Grande Coalizione , Schulz non sarà Ministro . Pisa, motociclista spara per strada. Sindaco Pirozzi indagato per omicidio ad Amatrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz , ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel , piegandosi alla pressione del suo partito

Germania - nipote del ministro di Hitler e deputata Afd denunciata per un tweet razzista : “Musulmani barbari stupratori” : La vice-capogruppo del partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (Afd) al Bundestag è stata denunciata per dei commenti razzisti postati su Twitter la notte di Capodanno. Beatrix von Storch, il cui nonno era stato ministro delle Finanze sotto Adolf Hitler, ha risposto a un tweet della polizia del Nord Reno-Westfalia che formulava gli auguri per il nuovo anno in arabo scrivendo: “Che diavolo sta succedendo in questo ...