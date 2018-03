Francesca Barra | Dico basta con la politica Più della sconfitta mi hanno ferito il

Francesca Barra e Dino Giarrusso - trombati anche se celebri : i due volti tv restano fuori da Montecitorio. E ora che faranno? : trombati anche se celebri. Francesca Barra e Dino Giarrusso, recenti volti noti della tv e dei social, rimarranno fuori da Montecitorio. Il tentativo della Barra con il PD, e quello di Giarrusso con il Movimento 5 Stelle, vanno a vuoto. L’ex giornalista di La7, moglie dell’attore Claudio Santamaria, convinta personalmente da Matteo Renzi a candidarsi nella “sua Basilicata”, è stata letteralmente asfaltata da una delle performance dei 5Stelle più ...

Elezioni 2018 - risultati : ecco i candidati Vip eletti e quelli sconfitti. Giusy Versace in Parlamento - Francesca Barra no : Gianluigi Paragone Alcuni ce l’hanno fatta. Per altri, invece, la notorietà televisiva non è bastata. Nel giorno in cui i risultati elettorali assumono la consistenza dell’ufficialità, sono i numeri a spaccare in due l’esercito dei candidati vip al Parlamento e a decretare vincitori e vinti. ecco chi sono le personalità della tv, del giornalismo e dello sport che hanno conquistato un seggio a Palazzo e quelle che, invece, sono ...

Francesca Barra : 'Se perdo non posso tornare giornalista'. Ridicolo : ha già cambiato idea : Come lui disse 'se perdo al referendum mollo la politica' e ce lo siamo trovato più di un anno dopo al timone del Pd e vincitore di un seggio al Senato per la prossima legislatura, così lei al ...

Francesca Barra non ce la fa : Le sconfitte elettorali di Francesca Barra (giornalista e scrittrice) e Guido Viceconte (parlamentare prima europeo poi italiano dal 2001 e anche Sottosegretario con Berlusconi premier) sono due emblemi dell'esito negativo delle elezioni politiche per il Pd in Basilicata, terra da sempre generosa di successi per il centrosinistra.Barra - nata a Policoro (Matera) - candidata "paracadutata" da Roma nel collegio uninominale Matera-Melfi per la ...

Cara Francesca Barra - ‘un giocatore lo vedi dal coraggio - dall’altruismo ecc ecc’ : “Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”. Sarò decisamente fuori moda, ma è da ieri che mi frulla in mente questo indimenticabile Francesco De Gregori. Un’opportunità, anzi un opportunità (senza apostrofo) che mi ha offerto Francesca Barra, candidata per il Pd nel collegio uninominale di Matera. In una ...

Francesca Barra e lo strafalcione sui manifesti di Matera capitale della cultura : “Un opportunità”. Scritto senza apostrofo : Sui manifesti elettorali della candidata del centrosinistra Francesca Barra si legge: “Matera capitale europea della cultura 2019 è un opportunità per tutta la Basilicata”. Dimenticando l’apostrofo. A notare l’errore è Libero, che suggerisce alla Barra di cambiare partito: “Avrebbe dovuto candidarsi non nel Pd, ma nel Movimento 5 Stelle, dove Luigi Di Maio sta decorando la sua campagna elettorale con favolosi ...

Francesca Barra e l’apostrofo che non c’era : «Francesca Barra non crolla proprio su niente. Per prima cosa non era un manifesto elettorale… Era una foto con una scritta, condivisa sui social e corretta dopo pochissimo. Appena mi sono resa conto che il grafico aveva commesso un errore ho chiesto di correggerlo». L’errore però c’era e l’hanno visto in molti, anche perché un apostrofo mancante in una scritta che inneggia alla cultura è più evidente che altrove. L’epic fail (non il primo ...

L'errore grammaticale nel manifesto elettorale di Francesca Barra. "È colpa del grafico" : Scripta manent, a maggior ragione in campagna elettorale. Francesca Barra, candidata Pd nel collegio uninominale Basilicata 2, rilancia l'immagine di "Matera Capitale della Cultura 2019" ma commette un errore grammaticale che non è passato inosservato. Sì perché "un opportunità" manca dell'apostrofo che andrebbe invece messo per indicare l'elisione.Su Facebook la candidata dem ha chiarito: "L'errore del grafico ...

Francesca Barra - debutto confuso in tv. Abolizione del ticket? Sì - anzi no. Le coperture? Scena muta : Marco Minniti? È fuori dalla linea del Pd. Abolizione del ticket sanitario? Sì, anzi no, meglio una "rivisitazione". E dove si trovano le coperture? Scena muta. Il primo intervento dell'ex giornalista oggi candidata renziana in Basilicata Francesca Barra in un dibattito televisivo è di quelli che lasciano il segno: per capire se positivo o negativo, basta rileggere le dichiarazioni della candidata Pd alla trasmissione di ...

Francesca Barra rivela il raptus politico di Matteo Renzi : 'Mi ha telefonato e mi ha detto che voleva candidarmi' : Della sua corsa nelle fila del Pd, Francesca Barra , torna a parlarne a Un giorno da pecora . E in radio rivela: 'La mia candidatura? Me l'ha proposta Matteo Renzi , che mi ha telefonato e mi ha detto:...

"Grasso chi?". Intervista a Francesca Barra - giornalista e candidata Pd - che subito attacca Leu : Quando Francesca Barra risponde al telefono la linea è estremamente disturbata. Il vento entra prepotentemente nella cornetta: "Scusi, la richiamo". Dieci minuti dopo ha il fiatone: "Mi sono fatta di corsa tutti i sassi". La giornalista è a Matera, nel pieno della campagna elettorale. Il suo sì a Matteo Renzi a candidarsi in uno dei due collegi uninominali della Camera in Basilicata ha fatto molto discutere. Il suo ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra nozze segrete a Las Vegas : nozze segrete a Las Vegas per Francesca barra e Claudio Santamaria, ma in estate le nozze vere saranno in Basilicata alla presenza anche dei figli. La giornalista indossava un abito bianco senza maniche, l’attore giacca scura e camicia bluette. Rose per il bouquet, come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale “Chi “. “Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La ...

Francesca Barra striglia Vittorio Feltri : "Vorrei chiedere a Vittorio Feltri e a chi la pensa come lui di vestire i nostri panni per almeno un'ora nella loro vita, di sedersi alla stessa scrivania di un collega, di svolgere le stesse mansioni,...