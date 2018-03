Fortnite è il titolo più trasmesso su Twitch

eurogamer

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Mentre pochi giorni fa l'apprezzatoè stato il protagonista di un video comparativo dedicato alla modalità a 60fps, ecco arrivare interessanti notizie che sottolineano il dominio del gioco su.Come riportato da Forbes, stando ai dati condivisi da SullyGome,è ora ilpiùsulla piattaforma streaming. Il gioco è riuscito a scavalcare popolarissimi avversari come League of Legends, Counter Strike: GO, Overwatch e PlayerUnknown's Battlegrounds, il diretto rivale. Nelle ultime due settimaneè stato visualizzato per un totale di più di 4.882 anni, contro i 2.521 anni di PUBG, eper oltre 246 anni, contro i 106 del diretto rivale.Read more…