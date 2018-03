Forbes | Bezos supera Gates | è l' uomo più ricco al mondo

Forbes : Bezos supera Gates - è nuovo super-paperone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Forbes incorona Bezos - e' paperone mondo : NEW YORK, 6 MAR - Jeff Bezos e' il piu' ricco del mondo, piu' di Bill Gates e Warren Buffett. A incoronare il patron di Amazon e' Forbes stilando la classifica dei miliardari del mondo: una lista che include 2.208 paperoni da 72 diversi paesi. Tra gli italiani Giovanni Ferrero è nella top-40: è al 37mo posto in classifica con una fortuna di 23 miliardi di dollari. In 45ma ...

Forbes incorona Bezos - e' paperone mondo : ANSA, - NEW YORK, 6 MAR - Jeff Bezos e' il piu' ricco del mondo, piu' di Bill Gates e Warren Buffett. A incoronare il patron di Amazon e' Forbes stilando la classifica dei miliardari del mondo: una lista che include 2.208 paperoni da 72 diversi paesi. Tra gli italiani Giovanni Ferrero è nella top-40: è al 37mo posto in classifica con una fortuna di 23 miliardi di dollari. In 45ma ...

Forbes incorona Bezos - e' paperone mondo : ANSA, - NEW YORK, 6 MAR - Jeff Bezos e' il piu' ricco del mondo, piu' di Bill Gates e Warren Buffett. A incoronare il patron di Amazon e' Forbes stilando la classifica dei miliardari del mondo: una lista che include 2.208 paperoni da 72 diversi paesi. Tra gli italiani Giovanni Ferrero è nella top-40: è al 37mo posto in classifica con una fortuna di 23 miliardi di dollari. In 45ma ...