Fontana sale al Pirellone | Grazie ai consigli di Bossi

ilgiornale

: also, la cosa mi spaventa ancora di più perché in Lombardia sicuro come l'oro che sale fontana è razzista, omofobo… - fxxkbye : also, la cosa mi spaventa ancora di più perché in Lombardia sicuro come l'oro che sale fontana è razzista, omofobo… - Writ_news : ++ PRIME PAGINE, 5 MARZO @Corriere: 'Balzo M5S, sale la Lega. Caduta del PD, delusione Liberi e Uguali - Bonino ve… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) «Uniti si vince», ha scritto Roberto Maroni commentando la foto che lo ritrae insieme a Matteo Salvini e Attilio, sotto il palazzo sede della Regione Lombardia. Uniti si vince, e la vittoria unisce. Così l'ormai ex governatore lombardo, sorridentissimo, ha stretto la mano al segretario leghista, escludendo che esistano (ancora) problemi personali di cui si è parlato dopo la sua rinuncia a correre per un secondo mandato da governatore. «Non abbiamo mai litigato, alla faccia vostra» ha scherzato Salvini, parlando con i cronisti in piazza Città di Lombardia. E i due si sono stretti la mano vigorosamente davanti alle telecamere. «Siamo tutti e tre milanisti» ha confermato Maroni. Fra loro un altro milanista, quell'Attilioche due mesi fa sembrava destinato a un tranquillo avvenire da senatore, e oggi ...