Firenze | senegalese ucciso Potere al popolo | “Pd nega il lutto cittadino per Idy Diene”

Ucciso a Firenze - sabato presidio della comunità senegalese anche a Genova : Manifestazione nazionale il 10 marzo per per ricordare Idy Diene, Ucciso da Roberto Pirrone sul ponte Vespucci e contro il razzismo. Nella nostra cittò presidio anche alla Commenda di Prè

Chi era Idy Diene - il senegalese ucciso a Firenze : Idy Diene aveva 54 anni, da quasi 20 viveva in Italia con regolare permesso di soggiorno e faceva il venditore ambulante. Per la comunità senegalese di Firenze era semplicemente "il saggio", un ...

Senegalese ucciso a Firenze - presidio e proteste contro razzismo. FOTO : Senegalese ucciso a Firenze, presidio e proteste contro razzismo. FOTO Sono circa 300, in gran parte connazionali dell'uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci del capoluogo toscano, le persone che si sono radunate per manifestare contro l'omicidio. Tensione per la presenza del sindaco Nardella, contestato con insulti e ...

