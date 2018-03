Final Fantasy XV Windows Edition e Royal Edition sono ora disponibili

Final Fantasy XV : WINDOWS EDITION E ROYAL EDITION Disponibili da oggi : Square Enix è lieta di annunciare, che a partire da oggi sono ufficialmente Disponibili le edizioni WINDOWS su STEAM, Origin e WINDOWS 10, e ROYAL su Xbox One e PlayStation 4 di FINAL FANTASY XV. FINAL FANTASY XV: WINDOWS EDITION E ROYAL EDITION Disponibili Entrambe le edizioni sono piene di novità e contenuti inediti che si aggiungono al gioco di base e includono anche tutti i contenuti del Season ...

Final Fantasy XV Windows Edition disponibile al download sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 06/03/2018] Final Fantasy XV Windows Edition è ora scaricabile dal Microsoft Store. Articolo originale, Da oggi è Finalmente possibile preordinare Final Fantasy XV Windows Edition sul Microsoft Store, il famoso titolo di Square Enix si prepara a sbarcare su Windows 10 dopo PS4 e Xbox One. Descrizione Final Fantasy XV Windows Edition Include tutti i contenuti pubblicati con i vari aggiornamenti del gioco (la strada ...

Immagini aggiornamento Final Fantasy XV in vista del Royal Pack : Oggi, martedì 6 marzo, sono disponibili Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, edizioni per PS4, Xbox One e PC che includono la versione completa e aggiornata del gioco di Hajime Tabata. Insieme a questi due nuovi formati del titolo Square Enix, il team di sviluppo ha rilasciato un aggiornamento che vi abbiamo già segnalato: adesso, tuttavia, sono disponibili anche le Immagini dell'update. La patch di Final Fantasy ...

Disponibile attesissimo aggiornamento di Final Fantasy XV al 5 marzo : cosa c’è di nuovo : Final Fantasy XV ha grandi novità per i suoi fan. L’ultimo aggiornamento Disponibile: introduce infatti Quest e una nuova scena contenuta nel capitolo 5. Mentre gli appassionati della saga aspettano il rilascio delle Royal e della Windows Edition del gioco, previsto per il 6 marzo, Square-Enix oggi ha rilasciato una nuova patch per Final Fantasy XV per introdurre nuovi contenuti di gioco per il JRPG. L'aggiornamento in pratica è una ...

Lara Croft arriva su Final Fantasy Brave Exivius : Per celebrare l'uscita dell'attesissimo film di Tomb Raider (nei cinema dal 16 marzo), Square Enix porta la celebre esploratrice nel gioco di ruolo Final Fantasy Brave Exivius per un periodo limitato a partire dal 9 marzo.Il trailer che presenta questa fantastica collaborazione è visualizzabile di seguito:Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l'eroina del videogioco d'azione e d'avventura Lara Croft and the Temple of Osiris ...

Final Fantasy VII Remake : Cloud sarà "ancora più simile all'originale" : Come ci fa sapere Gamingbolt, i fan di Final Fantasy VII possono dormire sonni tranquilli. Si sapeva già da qualche settimana che il look Finale di Cloud avrebbe avuto delle modifiche, cosa che avrebbe potuto far storcere il naso ai fan più incalliti della saga, e che Nomura, il designer originale, aveva dato il suo benestare a tali cambiamenti.A quanto pare però il protagonista dello storico Jrpg sarà decisamente fedele al suo look iniziale. ...

Final Fantasy BRAVE EXVIUS : Arriva Lara Croft : Per celebrare l’uscita dell’attesissimo film di TOMB RAIDER (nei cinema dal 16 marzo), Square Enix porta la celebre esploratrice nel gioco di ruolo FINAL FANTASY® BRAVE EXVIUS® per un periodo limitato a partire dal 9 marzo Lara Croft Arriva in FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS Dal 9 al 22 marzo sarà possibile aggiungere Lara Croft, l’eroina del videogioco d’azione e ...

Final Fantasy XV : il gioco è stato crackato ancora prima del lancio ufficiale : Inizialmente pareva che Final Fantasy XV non sarebbe stato protetto da Denuvo, invece così non è stato e la tecnologia anti manomissione è stata integratanel gioco, per quanto sembrerebbe si sia rivelata alquanto inutile.Come riporta DSOgaming, sembra che il gioco sia stato rotto ben quattro giorni prima del suo lancio ufficiale sul mercato, un primato alquanto interessante.Il gruppo cinese 3DM ha utilizzato l'eseguibile della demo del gioco, ...

Final Fantasy 14 Online : arriva una nuova avventura su un'isola proibita : Il 13 marzo la saga di Final Fantasy® XIV: Stormblood™ continuerà con la pubblicazione della patch 4.25, che contiene la selvaggia Forbidden Land of Eureka. Questa regione includerà dei nuovi elementi di battaglia che metteranno alla prova i giocatori e saranno fondamentali per ottenere nuove armi molto potenti. Questo aggiornamento includerà anche l'ultimo capitolo delle avventure dello straordinario ispettore Hildibrand. Forbidden Land ...

The Sims 4 arriva su Final Fantasy 15 Windows Edition : Square Enix Ltd. ha collaborato con Electronic Arts e Maxis, lo studio che ha creato The Sims, per portare dei contenuti esclusivi di The Sims 4 su Final Fantasy 15 Windows Edition. Dal giorno di lancio del gioco, ovvero il 6 marzo, fino al 1° maggio, chi acquisterà Final Fantasy 15 Windows Edition su Origin sbloccherà un completo unico a tema The Sims composto dal celebre Costume Sims 4 da Super Lama e il Plumbob, che potranno essere usati da ...

The Sims 4 incontra Final Fantasy XV nella WINDOWS EDITION : Square Enix ha collaborato con Electronic Arts e Maxis, lo studio che ha creato The Sims, per portare dei contenuti esclusivi di The Sims 4 su FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION. The Sims 4 arriva in FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION Dal giorno di lancio del gioco, il 6 marzo, fino al 1° maggio, chi acquisterà FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION su Origin sbloccherà un completo unico a tema The Sims composto dal celebre Costume Sims ...

Hajime Tabata : due nuovi finali per Final Fantasy 15? : Hajime Tabata, riporta Dualshockers, sonda le possibili reazioni dei fan alla possibilità che Final Fantasy 15 possa includere due nuovi Finali.Tabata ha nello specifico chiesto ai giocatori se volessero vedere incluso un "happy end" e un "super bad end" nel gioco. Considerando il fatto cheFinal Fantasy XV otterrà un contenuto aggiuntivo nel 2019, tutto questo potrebbe far sospettare l'intenzione dello studio di introdurre qualche nuovo Finale ...

Final Fantasy 15 : il motore grafico ci nasconde dei settaggi grafici? : La demo di Final Fantasy 15 è Finalmente uscita, e come riporta DSOgaming sembra vi sia uno strumento nascosto che consente ai giocatori di regolare un maggior numero di impostazioni grafiche.All'interno della directory principale di FFXV, nella cartella Tools, troveremo GraphicsConfigurationTool. All'interno di questa cartella si cela uno strumeto chiamato Luminous Engine, e ci permetterà di modificare numerosi parametri grafici.I giocatori ...

Disponibile la demo di Final Fantasy 15 : Windows Edition : Final Fantasy 15: Windows Edition di Square Enix è in arrivo tra una settimana. Tuttavia, per coloro che vogliono sapere cosa devono aspettarsi, almeno nelle prime ore di gioco, vi comunichiamo che è Disponibile una demo su Steam, Origin e Microsoft Store.Come riporta Gamingbolt, la versione di prova includerà il primo capitolo del gioco insieme al tutorial e diverse missioni, proprio per questo motivo il peso del download è di 18,7 GB. Data la ...