Fi | Lotito fuori al 90' | c' è la Fascina E nel Pd bocciati Amendola e Iannuzzi

Elezioni 2018 - vincitori e vinti fra i candidati sportivi : Lotito (Fi) e Fioravanti (M5s) fuori e Lotti (Pd) dentro : Claudio Lotito ha fatto palo: in lista con Forza Italia in Campania, non è stato eletto al Senato per una manciata di voti. Il patron della Lazio è l’escluso più illustre fra i candidati sportivi, forse insieme a Domenico Fioravanti, ministro in pectore per Luigi Di Maio ma bocciato nell’uninominale di Torino (e senza paracadute nel proporzionale). Ma il fallimento di Lotito è più rumoroso, non foss’altro che per la stazza politica del diretto ...