Festa delle donne | Sara Gama diventa Barbie | la juventina modella per la linea ' Shero'

Festa delle donne - Barbie celebra i modelli positivi. Da Sara Gama a Frida Khalo : Sara, 29 anni e da 22 innamorata pazza del pallone, si dice "felice di essere un esempio per le nuove generazioni nell'abbattere le barriere della società di cui lo sport a volte è specchio - dice - ...

Festa delle donne : frasi e citazioni di grandi donne che hanno fatto la storia : Sono davvero numerose le frasi e le citazioni pronunciate o scritte da donne che hanno fatto la storia, distintesi in ambito scientifico, letterario, politico e cinematografico. Giusto per citarne alcune, in occasione della Festa della donna: “Dal momento che alla donna è stata riconosciuta nel campo politico la piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di ...

Festa delle Donne : anche Cappuccetto Rosso ti ricorda che la violenza non è amore : Protagoniste sono le fiabe trasposte nel mondo di oggi, con delle eroine determinate e capaci di dire no. Come Cappuccetto Rosso ad esempio: cosa farebbe oggi davanti al lupo? Come hai visto nel ...

I sindacati “celebrano” la Festa delle donne : domani sciopero dei trasporti di 24 ore : I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore Previsti cortei, mobilitazioni e flash mob in occasione della Giornata internazionale della donna Continua a leggere L'articolo I sindacati “celebrano” la festa delle donne: domani sciopero dei trasporti di 24 ore proviene da NewsGo.

Festa delle donne - criminologa : "Ecco il decalogo anti-violenza" : Roma, , askanews, - In occasione della Festa delle donne, l'8 marzo, la psicoterapeuta e profiler Margherita Carlini, responsabile del centro anti-violenza di Ancona, stila il decalogo contro la ...

Festa delle donne - la vera storia - e la bufala del rogo in fabbrica - : Sono tante le fake news che circolano in rete sull'origine dell'8 marzo. Come l'episodio del rogo in fabbrica. Ecco come e quando nasce la Giornata internazionale della donna

8 Marzo Festa delle donne : cosa regalare? : Assaporiamo il presente e sfruttiamo tutte le occasioni che abbiamo per dire ad una donna quanto è speciale per noi! In questo mondo non sempre gentile con le donne, auguro a tutte di avere il ...

Festa delle Donna : TIM regala 8 Giga di traffico - ma c’è anche altro : Lo storico operatore italiano TIM per la Festa delle Donna farà un regalo gradito a tutti i suoi clienti: 8 Giga di traffico dati in 4G. Ma c’è anche dell’altro.Tra pochi giorni, l’8 marzo, ci sarà da commemorare la Festa della Donna e TIM ha già deciso che farà un bel regalo a tutti i propri clienti che hanno una sim telefonica attiva e con credito residuo disponibile.Festa della Donna con TIM: 8 Giga di traffico dati in ...

“Festa delle donne - sciopero dei mezzi”. 8 marzo - come non rimanere a piedi o bloccati in stazioni - aeroporti e pensiline. Stop di aerei - bus e treni : sarà caos : Avrà una durata di 24 ore lo sciopero generale indetto per l’8 marzo dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero, organizzato in concomitanza della Festa della Donna, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell’8 marzo. Il Gruppo ...

Festa delle donne sconti per le signore al cinema Garibaldi : Ad attenderci in prima nazionale del film 'Nome donna', orario spettacoli 16,30-18,15-20 , . Il pubblico femminile entra in due con un biglietto». Marco Tullio Giordana firma la regia di una ...

Detto Fatto – La settimana dal 5 al 9 marzo – Gli Oscar e la Festa delle donne. : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 5 marzo – Si rinnova l’appuntamento con la diretta. La puntata si aprirà con un parterre d’eccezione con il quale Caterina […] L'articolo Detto Fatto – La ...

Le donne raccontano su Sky Cinema Cult per la Festa delle donne : In occasione della Festa della donna e della 25esima edizione di Sguardi Altrove al via su Sky Cinema Cult una rassegna di film dal titolo Le donne raccontano in cui ogni giovedì – dal pomeriggio alla seconda serata – prevede 20 pellicole al femminile, dirette da grandi registe capaci di raccontare storie d’amore, di libertà e di speranza. Si comincia giovedì primo marzo con la prima visione di A testa alta il film diretto da ...

Scuola e sanità - Festa delle donne con protesta : sciopero l'8 marzo : La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - comunica che le associazioni sindacali Slai Cobas, Usi, Usb e Usi-Ait hanno proclamato per l'8 marzo lo sciopero ...