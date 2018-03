Festa della donna | sciopero di protesta per la disparità di genere

Previsioni Meteo - con la Festa della Donna “esplode” la Primavera : nel weekend al Centro/Sud temperature massime di oltre +25°C [MAPPE] : 1/14 ...

Festa delle donne - Sara Gama diventa Barbie : la juventina modella per la linea 'Shero' : Sara Gama è attualmente la più forte giocatrice di calcio italiana. È capitano della Juventus e della Nazionale ed è amata particolarmente per la sua grinta e il suo temperamento. Caratteristiche che ...

Giornata internazionale della donna - frasi di auguri per la Festa dell'8 marzo : Augura una felice Giornata a tutte le donne della tua vita con frasi romantiche, dolci o divertenti festa delle donne, la vera storia. Perché si festeggia l'8 marzo

'Festa della donna in salute' per studentesse La Sapienza : Roma, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Una giornata dedicata alle studentesse e a tutte le donne dell'università La Sapienza di Roma, improntata sul benessere fisico e psicologico. E' la II edizione della "Festa della donna in salute", organizzata per l'8 marzo, dall'associazione studentesca 'Sapienza in

Festa della donna - Sara Gama ispira la Mattel e diventa una Barbie : Il occasione della Giornata nazionale della donna la Mattel lancia, attraverso l'hashtag #morerolemodel la bambola ispirata alla calciatrice Sara Gama, simbolo di forza, sport e bellezza. Non è ancora in vendita, ma in pochissime ore ha riscontrato un gran successo e tanti tifosi sperano di riuscire ad acquistarla. La Barbie juventina - "Una grinta in grado di ...

‘Festa della donna in salute’ per studentesse La Sapienza : Roma, 7 mar. (AdnKronos Salute) – Una giornata dedicata alle studentesse e a tutte le donne dell’università La Sapienza di Roma, improntata sul benessere fisico e psicologico. E’ la II edizione della “Festa della donna in salute”, organizzata per l’8 marzo, dall’associazione studentesca ‘Sapienza in movimento’, durante la quale sarà possibile sottoporsi gratuitamente a controlli clinici, come ...

Festa della donna - non regalate le mimose! : Festa della donna, non regalate le mimose! Pare che quest’anno, per effetto delle inopportune condizioni del tempo, ci saranno poche mimose, quasi tutte d’importazione. Come... L'articolo Festa della donna, non regalate le mimose! proviene da Roma Daily News.

Festa della Donna - stavolta Google s’è superato : il doodle per la “Giornata internazionale della donna 2018” è pazzesco [GALLERY] : 1/15 ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp in occasione della Giornata internazionale della donna : L’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime ancora oggi. E’ un’occasione per condividere FRASI, foto e video con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e perché no, che facciano riflettere sull’importanza di questa ricorrenza. Di seguito proponiamo una selezione di ...

Festa della donna : info utili per capire se una donna subisce violenza : Sono tanti i casi di femminicidio ogni anno in Italia, così come altrettanto tragico è il numero di donne vittime di violenze. Se avete il sospetto o conoscete una donna vittima di violenza, alcuni segnali psicologici ed esteriori potrebbero contribuire ad avvalorare il vostro presentimento. Se la donna in questione è una vostra parente o amica, nell’interloquire con lei prestate attenzione a suoi eventuali stati d’ansia, attacchi di panico, ...

Festa della donna : perché le donne non denunciano i loro aggressori : In occasione della Festa della donna è doveroso far conoscere l’altro volto di questa ricorrenza… quello delle donne vittime di violenza che, spesso, hanno paura di denunciare. Tante le motivazioni: alcune hanno paura di non essere credute (una domanda molto frequente di una vittima di violenza è: “Io come faccio a dimostrare che effettivamente ho subito una violenza?”. Siamo purtroppo ancora intrisi di una cultura che tende a ...