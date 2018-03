Fabio Fazio | Matteo Salvini lo massacra dopo il trionfo alle elezioni | ' Un brindisi a te

Fabio Fazio - Che tempo che fa senza politica : un botto clamoroso in termini di share - tutto merito di Donatella Versace? : Fabio Fazio in risalita. Su Raiuno Che tempo Che Fa - dalle 20.37 alle 21.57 " ha conquistato 5.172.000 spettatori pari al 19.5% di share mentre Che tempo Che Fa " Il Tavolo " in onda dalle 21.01 alle ...

Che tempo che fa - Donatella Versace e Miriam Leone tra gli ospiti di Fabio Fazio : Per la prima volta Donatella Versace sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, domani, alle 20.35 su Rai1. Arriveranno poi Fabio De Luigi e Miriam Leone, protagonisti della black comedy 'Metti la ...

Fabio Fazio - a Che tempo che fa Miriam Leone : la bomba sexy per dominare negli ascolti : L'icona di stile a capo della maison di famiglia, Donatella Versace, sarà ospite per la prima volta di Fabio Fazio a Che tempo che fa , domenica 4 marzo alle 20:35 su Rai1. Inoltre, Fabio De Luigi e ...

Fabio Fazio - Che fuori tempo che fa dimezza gli ascolti di Montalbano in mezz'ora : roba da record : Non è da tutti riuscire a dimezzare in mezz'ora gli ascolti di chi ti ha preceduto. Fabio Fazio è riuscito nell'impresa: un record anche questo. Il salotto di seconda serata Che fuori tempo che fa su ...

Fabio Fazio - gli ascolti di Che tempo che fa con Renzi - Saviano e Tomba : Dopo i fasti della puntata sanremese di Che tempo che fa e il botto con l'ospitata di Silvio Berlusconi in studio, Fabio Fazio torna a respirare aria di ribasso. Gli ascolti della puntata del 25 ...

Michele Riondino/ L'attore presenta “La mossa del cavallo” da Fabio Fazio (Che tempo che fa) : Michele Riondino a Che tempo che fa: L'attore è Giovanni Bovara, il protagonista de La mossa del cavallo - C'era una volta Vigata, il film tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:54:00 GMT)

Che tempo che fa : Matteo Renzi e gli altri ospiti di Fabio Fazio : Matteo Renzi ospite di Fabio Fazio domenica a Che tempo che fa Ultima puntata di febbraio, questa domenica, per il programma di Rai Uno Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio e anche ultima domenica prima delle elezioni del prossimo 4 marzo. Proprio in occasione delle elezioni, Fazio concluderà il suo operato politico ospitando anche Matteo Renzi, dopo Alessandro Di Battista e Silvio Berlusconi, in quanto esponente maggiore del ...

Fabio Fazio - il colpaccio : Alberto Tomba in tv 30 anni dopo il primo oro olimpico : Terminano con Matteo Renzi questa domenica, 25 febbraio, gli incontri con i tre rappresentanti delle coalizioni principali " centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle " a Che Tempo che Fa , in ...

Fabio Fazio imita Barbara D'Urso e trionfa : spinge lo share di Che fuori tempo che fa al 22 - 9 per cento : Lo stile-Barbara D'Urso paga. E Fabio Fazio ha imparato la lezione. Già, perché la puntata di Che fuori tempo che fa di lunedì 19 febbraio era decisamente pop: in studio, tra gli altri, Massimo Ghini ,...

Matteo Salvini snobba Fabio Fazio : 'Mi sta sulle pa**e' : Il noto leader della Lega, molto impegnato in incontri pubblici sia negli svariati salotti televisivi che nelle maggiori piazze di tutta Italia, ha affermato chiaramente che non prenderà parte a 'Che tempo che fa' per via della 'simpatia' che prova nei confronti di Fabio Fazio. Matteo Salvini ha più volte espresso tramite i social quello che pensa sul conduttore 'più pagato della tivù pubblica'. ...Continua a leggere

Fabio Fazio - gli ospiti del lunedì : Mago Silvan - Red Canzian - Malgioglio e Antonella Elia : Dopo il boom di ascolti con Silvio Berlusconi e Gianni Morandi , Fabio Fazio torna in tv stasera con un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio in onda il ...

Fabio Fazio - Giorgia Meloni assente da 13 anni a Che Tempo che fa : Ha invitato tutti Fabio Fazio a Che Tempo che fa : non solo Silvio Berlusconi e Matteo Renzi , ma anche Walter Veltroni, Pier Ferdinando Casini, Enrico Letta, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, ...

Fabio Fazio - effetto Silvio Berlusconi a Che tempo che fa : lo share vola al 17 - 2 per cento : Ringrazi pure Silvio Berlusconi , Fabio Fazio . Già, perché l'ospitata del leader di Forza Italia a Che tempo che fa ha fatto volare gli ascolti della trasmissione, che ha ottenuto un onorevolissimo ...

Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi/ Foto con Paddy Jones : gag da Fabio Fazio - stasera dorme sul divano? : Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi? Foto con Paddy Jones ed è gag da Fabio Fazio, a Che tempo che fa. stasera dorme sul divano? Le ultime notizie sulla coppia unita da ben 23 anni(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:04:00 GMT)