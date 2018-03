F 1 | Test 2 Barcellona - Ricciardo il più veloce nella seconda giornata

F1 - Test Barcellona : Ricciardo padrone nel Day 2 : TORINO - Si è confermato il più veloce anche al termine della giornata Daniel Ricciardo. L'australiano ha migliorato le prestazioni della mattina fermando il cronometro sull'1'18"047 con la mescola ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi sesta giornata : Daniel Ricciardo il più veloce - ma il passo della Mercedes spaventa. La Ferrari si nasconde e pensa al passo gara : Siamo ormai giunti alla metà della seconda settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Come in occasione di ieri il meteo è stato perfetto con temperature in aumento che hanno portato l’asfalto ben oltre i 35°. In questo modo i giri ed i long run iniziano ad essere sempre più realistici e veritieri e, in alcuni casi, stanno dando conferme importanti a piloti e team. Il più veloce di giornata è stato, come in ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 7 marzo. Ricciardo svetta - Hamilton e Bottas inseguono ma che passo! Ferrari lavora sui long run : Seconda giornata di Test collettivi a Barcellona, riservati alle monoposto del Mondiale 2018 di F1, ed è la Red Bull di Daniel Ricciardo ad issarsi in vetta alla classifica dei tempi. L’australiano, con il crono di 1’18″047 (nuovo record della pista) montando le mescole hypersoft, ha dato prova di estrema velocità, sul giro secco, ed anche grande consistenza senza avere problemi di affidabilità. Alle spalle dell’aussie, ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica dei tempi di oggi (7 marzo). Daniel Ricciardo in testa - Hamilton e Bottas inseguono. Vettel e Raikkonen nascosti : Daniel Ricciardo ha firmato il miglior tempo nella giornata odierna di Test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano, l’australiano della Red Bull ha firmato un rilevante 1:18.407 montando le hyper-soft, la mescola più morbida fornita dalla Pirelli. Con la gomma più prestazionale ha fatto la differenza nei confronti delle due Mercedes: Lewis Hamilton si è fermato a 1:18.400 mentre Valtteri Bottas non è andato oltre 1:18.560, entrambi su ...

I Test di Formula 1 2018 da Barcellona : seconda giornata in diretta live. Tempi e classifica : Di seguito tutta la cronaca della giornata in tempo reale. 14.42 - Bottas ai box . Gomme hypersoft e non medie sulla W09. 14.36 - Nuovo tempo e nuovo miglioramento per la Mercedes di Bottas: 1'18''...

