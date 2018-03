wired

Emily, il robot per il soccorso acquatico

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Assiste i bagnini e le squadre di pronto intervento per ile oltre ai bagnanti (pensiamo a situazioni tragiche come quelle dei migranti) potrebbe evolversi fino a essere impiegato nel caso di taxi via mare e piccoli traghetti. Il suo nome è, che sta per Emergency Integrated Lifesaving Lanyard, unnatante ideato grazie al contributo della National Science Foundation. L’idea è di farlo lavorare in acqua in compagnia di un drone, in modo da poter studiare in tempo reale dall’alto lo spazio dove operare. Per ora è solo un prototipo, ma puoi vederlo in azione in questo breve video. Ti è piaciuto? Guarda anche ilcapace di aprire le porte. (National Science Foundation), ilper ilWired.