Elle Fanning | da star in front row a modella di punta

vanityfair

: Elle Fanning smettila di essere perfetta, che palle. - _buzz : Elle Fanning smettila di essere perfetta, che palle. - libertfly : Il glam-rock anni 80 di Miu Miu - cineavatar : Il trailer di #TheVanishingofSidneyHall -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Come da calendario, la Paris Fashion Week è giunta al termine con una dsue giornate più intense, dal fashion show di Chanel a quello di Miu Miu. Come sempre, leinrow non sono mancate alla presentazione dtendenze per la prossima stagione Autunno-Inverno, ma seduta in prima fila mancava una dcelebrity che più ama vestire il brand, nonché sua testimonial:. LEGGI ANCHELeinrow alla Paris Fashion Week Tuttavia, chi ha notato la sua assenza inrow si sarà ricreduto molto presto. E precisamente quando il cellophane è stato sollevato dalla passerella e le luci si sono abbassate, perché ad aprire la sfilata nvesti dic’era proprio la giovane attrice. Già volto della maison per le campagne pubblicitarie del 2014 e 2017,non solo ha dimostrato di incarnare perfettamente l’estetica naïve e allo stesso ...