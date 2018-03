ilfattoquotidiano

: #elezioni :Zanda contro Renzi, dimissioni si danno senza manovre #Maratonamentana - TgLa7 : #elezioni :Zanda contro Renzi, dimissioni si danno senza manovre #Maratonamentana - silviabest77 : Elezioni, Zanda: ‘Via Renzi, c’è Martina. Parliamo con M5s’. Calenda: ‘Se il Pd si allea coi 5 Stelle mio tesserame… - Cascavel47 : Elezioni, Zanda: ‘Via Renzi, c’è Martina. Parliamo con M5s’. Calenda: ‘Se il Pd si allea coi 5 Stelle mio tesserame… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Si fa sempre più profonda la frattura nel Partito Democratico sull’immediato futuro del partito e sull’eventuale accordo con il M5s. L’ultima puntata è lo scontro a distanza tra Luigie Carlo. “Matteopotrebbe seguire l’esempio di Walter Veltroni – suggerisce l’ex capogruppo Pd al Senato, parlando a La Repubblica – che, quando si dimise, lasciò subito al suo vice Dario Franceschini il compito di reggere il Pd e traghettarlo verso il congresso., il vice segretario, è il reggente in pectore”. “Dopo una sconfitta così grave, le dimissioni del segretario sono una conseguenza naturale – prosegue, che lunedì era stato il primo a criticare il segretario per al sua decisione di differire il passo indietro a dopo la formazione del governo, in modo da impedire ai dem di sedere al tavolo con i Cinque ...