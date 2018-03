Elezioni | Travaglio | “Questa legge elettorale è demenziale Il partito che ha preso più

Elezioni - Travaglio : “Reddito di cittadinanza del M5s e abolizione legge Fornero della Lega? Impraticabili - costano troppo” : “È chiaro che la proposta del M5s sul reddito di cittadinanza e quella della Lega sull’abolizione totale della legge Fornero sono Impraticabili, perché costerebbero troppo. Ma qualcosa per queste categorie, che sono le uniche sulle quali si è scaricato tutto il peso della crisi da parte dei governi che l’hanno gestita così male, Lega e M5s dicono di volerlo fare”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto ...

Elezioni - Travaglio : “Renzi si dimette o no? Mi aspettavo entrassero gli infermieri con la camicia di forza” : “Renzi ha detto un addio o un arrivederci? Io oggi mi aspettavo l’arrivo degli infermieri con la camicia di forza, mentre gli sentivo dire che la colpa della sconfitta del Pd è degli elettori, che non hanno capito i suoi strepitosi successi”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le annunciate dimissioni “differite” di Matteo Renzi dalla guida del Pd. E aggiunge: ...

Elezioni - Marco Travaglio : 'Il super Vaffa degli italiani' : 'E meno male che Grillo aveva chiuso l' era del Vaffa. Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all'Ancien Régime'. Marco Travaglio nel suo editoriale sul Fatto Quotidiano commenta i primi risultati e dice: 'Hanno ignorato la propaganda ...

Elezioni - Bonino a Travaglio : “La politica radicale è la mia passione”. E il direttore del Fatto elenca le sue contraddizioni : “La politica radicale è stata la passione della mia vita e l’ho fatta dove era possibile. Da una passione uno non si dimette e cerca gli strumenti quando può”. Così a Otto e Mezzo (La7) la leader della lista +Europa, Emma Bonino, risponde al direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che in un suo editoriale aveva scritto che l’ex parlamentare del Partito radicale “ha passato la vita politica a ballare con tutti e il contrario di tutti ...

Elezioni - Travaglio a Bonino : “Ha detto che tornerebbe a fare un governo con Berlusconi”. E la leader di +Europa si infuria : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra Emma Bonino, leader della lista +Europa, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. L’ex parlamentare radicale osserva: “Una delle cose che lei mi attribuisce è quella di essere membro fondatore del Gruppo Bilderberg descritto come il Ku Klux Klan. E non sono d’accordo. La differenza di idee è il lievito della democrazia e io penso che sia importante avere idee diverse, come sulla giustizia, ad ...

Elezioni - Richetti (Pd) vs Travaglio : “M5s bugiardi”. “Renzi e Boschi hanno mentito. Li avete cacciati o candidati?” : Secondo match dello scontro avvenuto a Dimartedì (La7) sul caso M5s tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Matteo Richetti, portavoce della segreteria del Pd e candidato al Senato in Emilia-Romagna (qui la prima parte). Travaglio ribadisce: “Se lei chiede a me cosa penso di quei 10 che non hanno restituito la parte di stipendio, io le dico che sono dei disonesti e che vanno sbattuti fuori. Ma vorrei che anche voi ...

Elezioni - Mieli vs Travaglio : “Parlamentarie M5s? Meglio il sistema tradizionale”. “Non ho detto che sia la pietra filosofale” : “Sentite il mio suggerimento: questa roba delle Parlamentarie del M5S nasconde qualcosa di poco chiaro. Meglio passare per le sezioni di partito”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista Paolo Mieli stronca il sistema di selezione dei candidati per il proporzionale, messo a punto dal M5S. “Le cose tradizionali” – continua – “possono anche comportare le urla degli esclusi, come è successo al Pd e a Forza Italia, ma sono comunque più chiare di ...

Elezioni - Travaglio a Mieli : “Endorsement di Prodi per Pd? Pesa zero”. “Vero - ma lui agisce nel subconscio” : “Quanto Pesa l’endorsement di Prodi per il Pd di Renzi a sfavore di Liberi e Uguali? zero”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) insieme al giornalista Paolo Mieli e allo scrittore Fabio Volo. E aggiunge: “Si pensava che Pesasse molto anche l’endorsement di Prodi per il Sì al Referendum Costituzionale. Pesò zero. Io consiglio di andare a votare, perché chi non vota fa il gioco di chi ...

Elezioni - Travaglio : “Parlamentarie M5s? Esperimento perfettibile”. Volo : “Mia zia che è onesta può fare il premier?” : Dibattito sulle Parlamentarie del M5S a Otto e Mezzo (La7). Protagonisti della discussione: il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il giornalista Paolo Mieli e lo scrittore Fabio Volo. Travaglio mette in evidenza la perfettibilità dell’Esperimento pentastellato, che risulta comunque interessante perché ha dato la possibilità di accedere immediatamente alle candidature a molte persone. Mieli dissente: “Sulla carta apparentemente ...

Elezioni - Salvini vs Travaglio : “Basta coi processi tv a Berlusconi”. “E’ vostro alleato - eravate con lui quando fece condoni fiscali” : Battibecco a Otto e Mezzo (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sull’alleanza tra Lega e Forza Italia. Salvini insorge più volte durante il dibattito: “quando ci sarà Berlusconi, farete il processo a lui. Io sono qui a rappresentare un movimento che è quello che è cresciuto di più in questi anni”. “Veramente siete alleati” – ribatte Travaglio ...

Elezioni - Salvini a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo ministro Esteri”. “Lo ricordiamo quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Elezioni - Sallusti vs Travaglio : “Fontana razzista? Allora aboliamo Costituzione”. “Ha detto frase da Ku Klux Klan” : Faccia a faccia serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il primo match riguarda il M5S e in particolare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla quale Sallusti osserva: “A Roma andrà sotto processo per falso, truffa, non mi ricordo esattamente il reato, proprio perché ha favorito gli amici degli amici”. “No – replica Travaglio – è per una ...

Elezioni - Travaglio : “M5s? Almeno non ruba. Su questione morale si è dimostrato diverso da altri partiti” : “M5s? Ha fatto molti errori e ha incontrato tante difficoltà nel governo delle città. Ma il loro punto di forza, che nessuno è riuscito ancora a scalfire, è che non rubano. E penso che la gente sappia distinguere tra un avviso di garanzia per una disgrazia e un avviso di garanzia per una ruberia”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia sul M5S, anche in riferimento alle indagini a carico del ...