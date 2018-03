ilfattoquotidiano

: Dietro la scrivania di Sallusti, direttore del Giornale, ci sono: – un meme di Bocelli – un aforisma attribuito a… - ilpost : Dietro la scrivania di Sallusti, direttore del Giornale, ci sono: – un meme di Bocelli – un aforisma attribuito a… - GCugini : RT @Cascavel47: Elezioni, Sallusti vs Emiliano: “Lei è un grillino”. “Io sono iscritto al Pd, l’ho fondato e sono una persona libera” https… - TutteLeNotizie : Elezioni, Sallusti vs Emiliano: “Lei è un grillino”. “Io sono iscritto al Pd, l’ho fondato… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Botta e risposta a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele, e il direttore de Il Giornale, Alessandro. L’ex sindaco di Bari esordisce, commentando l’intervista a Eugenio Scalfari: “molto felice che lui abbia avuto questa definitiva intuizione sul M5S, io lo avevo capito già tre anni fa, quando ho vinto leregionali in Puglia e ho proposto alcuni esponenti del movimento come assessori. Ovviamente la mia visione era giudicata pittoresca da molte persone”. E si pronuncia su Matteo Renzi: “Non voglio più parlare di lui, innanzitutto perché rischio di sembrare uno che spara sulla Croce Rossa. E questo per uno dello stesso partito non è una cosa bella. In secondo luogo, mi auguro che lui ami il Pd come lo hanno amato Bersani e Veltroni, i quali in situazioni molto meno drammatiche di questa sidimessi per consentire al nuovo di fare ...