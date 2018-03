Elezioni politiche | la giornata di oggi

Elezioni politiche 2018/ Beffa per Lotito : è fuori! Ecco Galliani e chi dello sport è entrato in Parlamento : Elezioni politiche 2018, Beffa per Lotito: niente senato! Galliani e Sibilia ce la fanno. Il patron laziale rimane fuori dal Parlamento per un meccanismo alquanto Beffardo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Ha raccolto il 27% : ecco il vero protagonista delle Elezioni politiche 2018 : Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 hanno sancito una vera e propria rivoluzione, stravolgendo il panorama politico e dando voce a milioni di italiani insoddisfatti della legislatura appena conclusasi. I due trionfatori sono senz'ombra di dubbio Luigi di Maio, ex vicepresidente della Camera dei deputati e candidato premier del Movimento 5 Stelle, e Matteo Salvini, europarlamentare nonchè candidato della Lega. Il primo ha visto trionfare il ...

Elezioni politiche : cos’è successo oggi : Si sta definendo il numero preciso dei seggi, ma nessuno ha la maggioranza: Carlo Calenda intanto si iscriverà al PD The post Elezioni politiche: cos’è successo oggi appeared first on Il Post.

Elezioni politiche Umbria : i dati di Foligno : Terminato lo scrutinio delle 353 sezioni del Collegio Uninominale 02 Foligno, che comprendeva anche i comuni dell'Altotiberino e dell'Eugubino, risulta eletto alla Camera dei Deputati il Candidato Riccardo Augusto Marchetti, della coalizione di Centro Destra, che insieme (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Noi con l'Italia - UDC) arriva al 37,43 %. Mentre al secondo posto c'è il candidato Gino di Manici Proietti del ...

Liberoquotidiano.it - nuovo record del sito dopo le Elezioni politiche : Sei milioni di volte grazie! Già, perché ieri - lunedì 5 marzo -, all'indomani delle elezioni politiche , Liberoquotidiano.it ha ritoccato il suo record storico di accesi. Nella giornata dello spoglio, nelle prime ore in cui si è iniziato a ragionare sull'Italia (e sul Parlamento) che sarà, abbiamo

Elezioni politiche 2018 - addio sinistra : il Pd perde 2 - 6 milioni di voti. Le regioni rosse? Restano puntini dentro le città : Non è più nemmeno il tempo dei cliché, delle vecchie storie, delle reliquie. Si potrebbe raccontare di Cavriago, il paese con il busto di Lenin: neanche lì, poco fuori Reggio Emilia, il Pd è più il primo partito, superato dai Cinquestelle perché più che la rendita (che è diverso dalla tradizione) doveva essere ascoltata Orietta Berti, che qui vive. Si potrebbe raccontare di Livorno, dove venerano il ceppo più grosso dell’albero genealogico ...

Risultati Elezioni politiche Regionali 2018/ Ripescati al Proporzionale : da Minniti a Bossi fino a Boldrini : Risultati Elezioni Politiche Regionali 2018: seggi, eletti e ultime notizie. M5s e Lega vincono senza maggioranza, Renzi si dimette e Mattarella avvierà le consultazioni(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Mps - AD Morelli su Elezioni politiche italiane : cambio ministro Economia non cambia piano banca : Marco Morelli, amministratore delegato di Mps, assicura che "il cambio del ministro dell'Economia , che avverrà con il nuovo esecutivo, non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo". Così Morelli, in un intervento al Congresso Fabi ...

Elezioni politiche : le ultime notizie : Restano da scrutinare le ultimissime sezioni, si ipotizzano e smentiscono alleanze e intanto Carlo Calenda ha detto che si iscriverà al PD The post Elezioni politiche: le ultime notizie appeared first on Il Post.

Elezioni politiche 2018 - Crotone ha i rappresentanti nazionali alla Camera e al Senato grazie al M5s : Il tsunami politico che ha interessato alcuni partiti politici, in particolare il Pd, non ha impedito alla Città di Crotone

Elezioni - Moody's : per voto Italia contano politiche non Governo : Roma, 6 mar. , askanews, - "La direzione della politica economica e fiscale del prossimo Governo, che emergerà solo nei prossimi mesi, sarà fondamentale per la solvibilità dell'Italia". Lo afferma il ...

Risultati Elezioni politiche 2018 - tutti i seggi alla Camera e al Senato : chi si è salvato col ripescaggio : Dal Viminale arrivano i primi dati ufficiali sull'assegnazione dei seggi dopo il voto di domenica scorsa, considerando sia quelli eletti con il sistema proporzionale dai listini che nei collegi ...

Elezioni politiche : si stanno assegnando i seggi del nuovo Parlamento : Restano da scrutinare le ultimissime sezioni, ma sappiamo già che trovare una maggioranza non sarà facile The post Elezioni politiche: si stanno assegnando i seggi del nuovo Parlamento appeared first on Il Post.