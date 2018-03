Elezioni | D' Alfonso | ' Adesso deve governare chi ha vinto'

Elezioni - Corecom all’Agcom : “Sanzionate la Regione Abruzzo - vìola la par condicio favorendo il presidente D’Alfonso” : È presidente della Regione Abruzzo in carica. Ma anche candidato a Palazzo Madama come capolista nel proporzionale per il Partito democratico. E nella sua doppia veste di governatore e aspirante senatore, Luciano D’Alfonso avrebbe violato a più riprese la legge sulla par condicio. Lo dice il Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le comunicazioni presieduto da Filippo Lucci che ha proposto all’Agcom, l’Autorità garante per le comunicazioni, ...