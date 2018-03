Elezioni - Casa Bianca : non c'è una maggioranza - attendiamo che in Italia si formi il nuovo governo : Il processo per la formazione del nuovo esecutivo "non impedirà la cooperazione con uno dei nostri più stretti partner politici, economici e nella sicurezza": lo ha detto la Casa Bianca commentando l'esito delle Elezioni Italiane

Elezioni 2018. Gli anziani hanno votato Pd - i ragazzi del '99 il M5S. Le casalinghe si sono astenute : Il Movimento 5 Stelle sfonda tra gli elettori esordienti, i ragazzi del 1999, ma anche tra casalinghe, piccoli imprenditori e nel mondo cattolico, mentre il Pd è primo tra gli anziani. Lo...

Elezioni : deputati M5s all'Ars - risultato epocale - a casa brontosauri della politica : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Non ci dubbi: è stato un risultato epocale, abbiamo scritto un’esaltante pagina di storia. Abbiamo sfiorato il 50 per cento dei consensi, con percentuali enormi in alcuni comuni come Priolo Gargallo, dove siamo andati oltre al 71 per cento, e Raffadali, nella terra di

Elezioni : Casaleggio Ass. - nessun rapporto con Open Society Foundation : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – ‘La Casaleggio Associati srl non intrattiene e non ha mai intrattenuto in passato alcun rapporto di natura economica o di altro tipo con la Open Sociey Foundation né con alcuno dei suoi esponenti”. Lo dichiara Luca Eleuteri, socio fondatore della Casaleggio Associati, commentando notizie apparse questa mattina su alcuni organi di stampa circa presunti rapporti tra l’azienda che fa capo al ...

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

CasaPound - flop Elezioni 2018/ Sotto l'1% : si sgonfia la minaccia del fascismo? Lite Di Stefano-Mentana : Fallimento di CasaPound, flop alle Elezioni 2018 per i neofascisti: Simone Di Stefano Sotto l'1%, nessun seggio nè alla Camera nè al Senato, la Lite con Mentana(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 12:25:00 GMT)

Elezioni - Di Stefano vs Mentana : “Casapound penalizzata dalle tv - mai una prima serata”. “E che volevate fare? Fantastico?” : Polemica concitata durante la maratona elettorale del TgLa7 tra il direttore del notiziario di Cairo, Enrico Mentana, e il leader di Casapound, Simone Di Stefano, che lamenta una scarsa esposizione mediatica in tv, e in particolare su La7. Mentana gli ricorda la sua partecipazione a Omnibus, ma Di Stefano ribatte nervosamente: “Era il giorno stesso della presentazione della lista elettorale alle 7 del mattino. Ho fatto tre interventi per par ...

Elezioni - partitini fuori dal Parlamento : crollo di Bonino e CasaPound : Pare abbiano attirato più l'attenzione dei media che quella degli elettori. Mentre centrodestra e Movimento Cinque Stelle esultano per i risultati alle Elezioni politiche (leggi qui tutti i dati degli scrutini), non si registrano dichiarazioni dalle parti di Potere al Popolo, CasaPound e +Europa. "Sotto l'1% sarebbe una sconfitta, noi aspiriamo a superare lo sbarramento - ha detto poco dopo la chiusura delle urne il candidato ...

Elezioni : alle 12 - a Casale Monferrato - ha votato il 21 - 78% degli aventi diritto. Segnalate lunghe code in vari seggi : Il Comune di Casale Monferrato ha comunicato i primi dati sulle affluenze. alle ore 12 ha votato il 21,78% degli aventi diritto alla Camera , 5.794 votanti su 26.593, . Non ancora noto il dato per il ...

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

Elezioni 2018 - COME SI VOTA/ Per CasaPound chiusura di campagna elettorale al Pantheon : ELEZIONI 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 22:11:00 GMT)

Elezioni 2018 - come si vota/ Tajani premier - Meloni “fine coalizione con inciucio”. Agguato contro CasaPound : Elezioni 2018, -2 alle politiche: Meloni, "fine coalizione con inciucio". Renzi segretario Pd fino al 2021. Antonio Tajani candidato di Berlusconi. Nuovo Agguato a candidato CasaPound(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Elezioni - "Meglio Rizzo o CasaPound" Le pagelle del filosofo Fusaro. VIDEO : VIDEOINTERVISTA - "Appoggio incondizionatamente tutti i movimenti che nuociono di più ai vertici dell'aristocrazia finanziaria, quindi indistintamente dai comunisti di Marco Rizzo a CasaPound di Simone Di Stefano Segui su affaritaliani.it