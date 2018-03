Elezioni | Berlusconi | “Felice per Salvini Rimango leader di Forza Italia e regista

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Il suo segretario è Renzi”. “Si è dimesso. So che è un dramma per lei e Berlusconi” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo osserva: “Il suo segretario è Matteo Renzi, eletto dalle primarie dove lei è stato sconfitto”. “No, quello non è più il segretario” – ribatte Emiliano – “si è dimesso. Lo so che per lei e Berlusconi è un dramma”. Si scatena in studio la polemica, coinvolgendo anche il giornalista di ...

Elezioni - Salvini apre a sinistra. Berlusconi : io regista : «Non mi scanso», dice Matteo Salvini, difendendo il suo diritto alla premiership. E lanciando una sorta di appello-offerta alla sinistra. Ma non è l'unico a non avere in mente...

Elezioni 2018 - Berlusconi : «Felice per Salvini ma il regista del centrodestra resto io» : «La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo deve essere determinante per ricevere l'incarico di governo. Sono felice per Matteo Salvini, sono felice...

Elezioni 2018 - Berlusconi è stato sconfitto grazie all’operazione memoria : Alle Elezioni politiche del 2018 il centrodestra è la prima coalizione col 37% dei voti. Ma Silvio Berlusconi non può esultare. La Lega di Matteo Salvini (17,6) ha infatti superato il suo partito, Forza Italia, di 3 punti e mezzo. In questo momento dunque, stando ai patti, il premier dovrebbe essere Salvini, non il Berlusconiano Antonio Tajani. Chiaramente è tutto da vedere e avremo modo di parlarne. Un M5S in grado di unire Nord e Sud non può ...

Perchè Berlusconi e Renzi hanno perso le Elezioni : Come in tutti in gialli che si rispettino, facciamo un passo indietro.A nostro avviso il punto di crisi del bipolarismo va collocato nel 2011 dopo la caduta del governo Berlusconi. Napolitano non fu l'artefice di un "complotto" italiano, tant'è che un anno prima di fronte all'attacco di Fini, aveva rinviato a dicembre il voto sulla sua mozione di sfiducia concedendo a Berlusconi un tempo prezioso di recupero che fu decisivo per ...

Elezioni - Berlusconi : Mandato per il governo al centrodestra : Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo il risultato del voto delle politiche. Il leader di Forza Italia ha incontrato ad Arcore Matteo Salvini, leader della Lega, e ha fatto il punto sugli scenari post voto. Il Cavaliere ha le idee chiare: il Mandato di governo spetta al centrodestra che è la prima coalizione. "Il centro-destra è il vincitore politico di queste Elezioni. I dati confermano che - dopo cinque anni di opposizione - ...

Elezioni - Berlusconi : Mandato del governo al centrodestra : Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo il risultato del voto delle politiche. Il leader di Forza Italia ha incontrato ad Arcore Matteo Salvini, leader della Lega, e ha fatto il punto sugli scenari post voto. Il Cavaliere ha le idee chiare: il Mandato di governo spetta al centrodestra che è la prima coalizione. "Il centro-destra è il vincitore politico di queste Elezioni. I dati confermano che - dopo cinque anni di opposizione - ...

Elezioni - incontro ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e quello della Lega, Matteo Salvini, si sono incontrati ad Arcore. Salvini ha raggiunto Berlusconi nella sua residenza dopo la conferenza stampa in via ...

Elezioni - Salvini : «La squadra con cui governare è di centrodestra» . E poi incontra Berlusconi ad Arcore : Nessun accordo con il M5S, come qualcuno aveva ipotizzato. Il leader della Lega fa i complimenti ai grillini, ma sottolinea: «Noi siamo cresciuti di più, dal 4 al 18%»

Silvio Berlusconi sulle Elezioni - lo sfogo privato : 'Penalizzati perché non ero candidato io' : Non si aspettava un risultato così deludente Silvio Berlusconi . Certo, il centrodestra è la coalizione che ha ottenuto più consensi ma è un fatto che la Lega abbia ormai superato Forza Italia . E ...

RISULTATI CAMERA PROPORZIONALE Elezioni 2018/ Eletti - voti - dati reali - seggi : boom M5s - Lega batte Berlusconi : ELEZIONI politiche 2018, i RISULTATI per il PROPORZIONALE CAMERA: voti, Eletti e dati reali che determineranno i seggi del prossimo Parlamento. M5s al 33%, Centrodestra con Lega vincente(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 15:08:00 GMT)

Elezioni - la clamorosa rivelazione : “sono certa che Mattarella darà l’incarico a Tajani. Vi spiego perchè tutto è ancora nelle mani di Berlusconi” : Francesca Chaouqui, a lungo membro della Pontificia Commissione Referente di studio e di indirizzo sulla struttura degli enti economici e amministrativi della Santa Sede, è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. La papessa sulle Elezioni del 4 marzo: “Ero perfettamente convinta ...

Risultati Camera Proporzionale Elezioni 2018/ Seggi - dati reali - voti eletti : M5s 37% - Lega stacca Berlusconi : Elezioni politiche 2018, i Risultati per il Proporzionale Camera: voti, eletti e dati reali che determineranno i Seggi del prossimo Parlamento. M5s al 33%, Centrodestra con Lega vincente(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Elezioni : femen blitz Berlusconi non potrà più tornare in Italia per 5 anni : Milano, 5 mar. (AdnKronos) - La femen che ha contestato Silvio Berlusconi ier al seggio non potrà più fare ingresso in Italia per i prossimi cinque anni. Il prefetto di Milano ha disposto il suo allontanamento dal Paese: ieri, durante il voto del presidente di Forza Italia, la donna, una francese di