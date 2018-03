Elezioni 2018 | la posta in gioco era mandare a casa Renzi e Berlusconi Inutile ogni

RISULTATI Elezioni POLITICHE 2018/ Calenda nel Pd “ma non sono l’anti-Renzi” : DI Maio prepara il Governo : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo Governo. M5s o centrodestra? Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:32:00 GMT)

Sondaggi e risultati Elezioni 2018/ Analisi post-voto : Senato - Top&Flop eletti all’uninominale : Sondaggi, Analisi sul voto e risultati alle Elezioni Politiche 2018: Analisi e scenari, i seggi uninominali e la distribuzione geografica dei vincitori. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:35:00 GMT)

DI MAIO - M5S AL GOVERNO/ Elezioni 2018 - le trattative col Pd continuano : “Non finirò come Bersani...” : Luigi Di MAIO, M5s al GOVERNO dopo le Elezioni 2018. Le trattative col Pd continuano: “Non finirò come Bersani...”. Le ultime notizie sulle strategie post voto del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:23:00 GMT)

Elezioni 2018 - vincitori e vinti fra i candidati sportivi : Lotito (Fi) e Fioravanti (M5s) fuori e Lotti (Pd) dentro : Claudio Lotito ha fatto palo: in lista con Forza Italia in Campania, non è stato eletto al Senato per una manciata di voti. Il patron della Lazio è l’escluso più illustre fra i candidati sportivi, forse insieme a Domenico Fioravanti, ministro in pectore per Luigi Di Maio ma bocciato nell’uninominale di Torino (e senza paracadute nel proporzionale). Ma il fallimento di Lotito è più rumoroso, non foss’altro che per la stazza politica del diretto ...

Elezioni 2018 - il sorpasso della Lega passa dal Sud : un milione di voti e 23 eletti. E a Lampedusa Salvini prende il 15% : A Lampedusa domenica scorsa 346 persone sono uscite da casa per andare segnare sulla scheda elettorale il simbolo con Alberto da Giussano. Significa che nel lembo di terra più a Sud d’Europa – 1.700 chilometri da Milano, solo 167 dalla Tunisia – il 15% degli elettori ha scelto il partito di Matteo Salvini. Più o meno come è successo a Taormina, la città del G7 dove Matteo Renzi aveva paracadutato Maria Elena Boschi. E che ...

FIORELLO “CONTRO” ELISA ISOARDI/ Elezioni 2018 - “Non cambierà un ca*zo! Magari la fidanzata di Salvini” : FIORELLO, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 07:25:00 GMT)

Elezioni politiche 2018/ Beffa per Lotito : è fuori! Ecco Galliani e chi dello sport è entrato in Parlamento : Elezioni politiche 2018, Beffa per Lotito: niente senato! Galliani e Sibilia ce la fanno. Il patron laziale rimane fuori dal Parlamento per un meccanismo alquanto Beffardo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:23:00 GMT)

Elezioni 2018 - Di Maio : 'Parlino con M5S o la legislatura non parte' - : Il capo politico di M5s parla nella "sua" Pomigliano d'Arco: "Non siamo una forza territoriale, siamo proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze territoriali che stanno a ...

Elezioni 2018 - Fitch lancia l'allarme : 'In Italia riforme a rischio' : Se Standard & Poor's ha rassicurato sull'esito del voto in Italia dal quale non si aspetta alcun impatto per il Paese, Fitch si mostra più critica. L'agenzia di rating ha spiegato che 'il risultato ...

Elezioni 2018 - Di Maio : “Inevitabilmente proiettati al governo. Senza M5s la legislatura non può partire” : Da un lato Salvini che guarda “alla tradizione della sinistra” e reclama la possibilità di avere una maggioranza di governo. Dall’altro il movimento 5 stelle che, forte del 32% raccolto nelle urne rivendica il diritto a governare e una voce di peso in tutte le decisioni che contano per la XVIII legislatura. E’ Luigi di Maio a tracciare la via dal palco di Pomigliano d’arco, dove Il Movimento 5 Stelle ha scelto di ...

Ha raccolto il 27% : ecco il vero protagonista delle Elezioni politiche 2018 : Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 hanno sancito una vera e propria rivoluzione, stravolgendo il panorama politico e dando voce a milioni di italiani insoddisfatti della legislatura appena conclusasi. I due trionfatori sono senz'ombra di dubbio Luigi di Maio, ex vicepresidente della Camera dei deputati e candidato premier del Movimento 5 Stelle, e Matteo Salvini, europarlamentare nonchè candidato della Lega. Il primo ha visto trionfare il ...

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : “Inevitabilmente proiettati al governo. Pronti al dialogo ma dovete venire a parlare con noi” : Il Movimento 5 Stelle ha scelto di festeggiare il successo ottenuto alle urne a Pomigliano d’Arco, la città del leader Luigi Di Maio, che dal palco ha ringraziato gli elettori, sottolineando che “non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi”. Il riferimento alla Lega è chiaro e, nel suo ...

Elezioni 2018. Genere - età - professione : identikit dei nuovi elettori a Cinque stelle : La cosa che più colpisce della vittoria pentastellata è la trasversalità. In questa tornata il movimento è diventato un partito non solo compiutamente nazionale ma anche interclassista e generazionale come solo il Pdl nel 2008 e la Dc negli anni d'oro, riuscirono ad essere...

Elezioni 2018 - le difficoltà dei partiti e gli accordi lontani : Cala la possibilità di un intesa tra Movimento 5 Stelle e dem e tra M5s e Lega. E tutti guardano a che cosa accadrà in casa Pd. Il Colle tace Elezioni 2018, chi governa? Due maggioranze possibili