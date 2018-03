Elezioni 2018 | i risultati nelle maggiori città

Elezioni 2018 - Orfini : "Renzi si è dimesso formalmente" : Il presidente del Pd bacchetta i dem: "Basta parlarne. Ho convocato l'assemblea". Ipotesi appoggio ai 5 Stelle, Calenda: "Il mio tesseramento sarebbe il più veloce della storia". Orlando: "Il 90% del ...

Elezioni 2018 - l’analisi di Citi : “Mercati scopriranno che politici più preoccupati del proprio futuro invece che del Paese” : Le “cronache da un Paese complicato” non raccontano nulla di buono per i mercati. Almeno questa è la visione di Citi, i cui analisti ritengono che il risultato elettorale ben presto peserà su Piazza Affari. In un report datato 7 marzo, Mauro Baragiola e Tina Fordham si dicono infatti preoccupati per almeno due ragioni: la prima è divisione geografica del voto (Nord contro Sud), la seconda è la debole leadership dei moderati. Per i due esperti, ...

Elezioni 2018 - schede elettorali dall’estero : 450 non valide a San Marino. Irregolarità anche in Australia : anche quest’anno sono arrivate segnalazioni di anomalie da Castel Nuovo di Porto, in provincia di Roma, il mega seggio dove si scrutinano le schede provenienti dall’estero. Anomalie che sono state individuate e segnalate dagli stessi presidenti insieme ai rappresentanti di lista. È successo nei seggi 642 e 646 dove si scrutinavano i voti della circoscrizione estera di San Marino. Infatti rappresentanti di lista, scrutatori e Presidenti di seggio ...

Elezioni 2018 - Orfini : “Renzi si è formalmente dimesso”. Richetti : “Lunedì la direzione individuerà il reggente” : “Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell’assemblea nazionale per gli adempimenti conseguenti”. Lo afferma in una nota il presidente Pd Matteo Orfini. “Contestualmente ho convocato la direzione nazionale che sarà aperta dalla relazione del vicesegretario Martina. Nella direzione discuteremo le ...

Elezioni 2018 - la vittoria dei Cinquestelle è la nuova manifestazione del gattopardismo italiano? : Come mi ha fatto notare, non senza ironia, qualche lettore, il bel tempo non è tornato e una pioggia fitta e fastidiosa continua a cadere su Roma e sul resto d’Italia. Eppure, il voto di domenica scorsa presenta indubbiamente anche qualche elemento positivo. Innanzitutto, la disfatta di Matteo Renzi & co. Sebbene il nostro sia abbarbicato alla poltrona fino alla morte, a rischio di distruggere definitivamente un Pd già ...

Lotito 'trombato' in FIGC e alle Elezioni : 2018 'annus horribilis' : Sogna la politica vera da sempre: dovrà continuare a sognarla, se il ricorso in cui spera, consigliato da Mastella, non dovesse sortire effetto. AVVENTURA POLITICA - Beffa amplificata dal fatto di ...

Elezioni politiche 2018 : i paracadutati - gli sconfitti che hanno un seggio : Li hanno chiamati seggi paracadute perché, in caso di caduta dell’aereo, si potevano aprire e atterrare leggeri. L’aereo caduto è la mancata vittoria nello scontro diretto il seggio uninominale in cui ci si affrontava direttamente con gli avversari nelle Elezioni politiche 2018. Di questi aerei nei sono caduti molti: la presidente della Camera Boldrini, il ministro dell’Interno Minniti, quello della cultura Franceschini. Queste persone, e molte ...

Elezioni 2018 - le urne bocciano la Buona scuola e i suoi alfieri : Fedeli e Malpezzi sconfitte - neanche eletta la Puglisi : Dalla ministra che ha raccolto l’eredità della riforma, provando a correggerla senza mai rinnegarla, alle responsabili scuola del Pd che l’avevano firmata: le urne bocciano la Buona scuola. Stavolta senza appello. Già alle ultime amministrative la protesta dei docenti aveva condizionato il centrosinistra, ma ora alle Politiche, nel generale fallimento del Partito Democratico, tutti i parlamentari legati all’ultimo corso del Miur hanno rimediato ...

Elezioni 2018 - i seggi in più del M5s in Sicilia assegnati in altre regioni. Ma il posto al Senato resta sub judice : Saranno assegnati in altre regioni i seggi che il Movimento 5 stelle non riesce a coprire in Sicilia, nei listini proporzionali della Camera. Rimarrà invece sub judice lo scranno ottenuto dai pentastellati al Senato ma non assegnato proprio perché sull’isola il movimento di Luigi Di Maio ha eletto tutti i candidati in lista. La soluzione sarà fornita dalla Giunta per le Elezioni di Palazzo Madama, che però si insedierà solo dopo la prima ...

Elezioni 2018 : Flat tax e reddito di cittadinanza : l’alleanza dei vincitori Lega-M5S costerebbe 80 miliardi : Se l’ipotesi di un’alleanza di governo M5S-Lega dovesse prendere forma, i punti di partenza sarebbero i loro cavalli di battaglia: per la Lega la Flat tax, per i 5 stelle il reddito di cittadinanza. Misure che costerebbero assieme circa 80 miliardi (considerando i 63 miliardi della tassa piatta e i 17 miliardi del reddito minimo), anche se entrambi i partiti assicurano che le coperture ci sono...

Elezioni 2018 - le consultazioni : quale governo e quale premier? : E adesso? Dalle urne del 4 marzo è uscito un risultato tale da render molto complessa la formazione del nuovo governo. La sola certezza è che non ci sarà un esecutivo di centro-sinistra a causa della debacle del Partito Democratico. Che alla luce dei risultati rappresenta peraltro da solo la coalizione: un dato delle Elezioni 2018 è pure che il centro, l’area cosiddetta moderata – tanto in coalizione col Pd quanto nel centro-destra – è ...