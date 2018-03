E i giovani adesso scappano da Facebook Uno su dieci lascia | due milioni in un anno

ilgiornale

: #PD oh Zanda! Non ci è bastato che i 5S ci abbiamo sottratto i giovani e la nostra base sociale a suon di offese e… - RenatoBoccalari : #PD oh Zanda! Non ci è bastato che i 5S ci abbiamo sottratto i giovani e la nostra base sociale a suon di offese e… - bellogatto1 : RT @SoniaGrotto: A chi sono andati i voti di mafia,'ndrangheta,camorra e sacra corona unita???quando ha vinto Forza Italia,erano i voti dei… - NonUnodiMeno : RT @EulaliaGrillo: Oggi rientrando in classe ho pensato all'idea di Scuola di centro-dx e M5s e mi si è appesantito il respiro: sarà peggi… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Le reti sociali hcambiato il modo in cui entriamo in contatto con le altre persone. Internet e i social network ci mostrano un mondo felice. Ma il nostro rapporto con gli smartphone è sempre più stringente e non possiamo fare a meno del telefono. Siamo dipendenti dagli schermi e li guardiamo almeno 150 volte al giorno. E, ...