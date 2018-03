Dyson Cyclone V10 | niente fili | l’aspirapolvere reinventato

gqitalia

: Dyson Cyclone V10, l’iPhone degli aspirapolvere - PraticoLab_MI : Dyson Cyclone V10, l’iPhone degli aspirapolvere - antoniodini : RT @LaStampaTech: Dyson Cyclon V10, l'iPhone degli aspirapolvere @antoniodini - mirkopioltini74 : RT @HDblog: Dyson Cyclone V10: aspirapolvere con sensore altitudine, pressione e temperatura -

(Di mercoledì 7 marzo 2018)dice addio a cavi e traini per l’aspirapolvere di casa e lancia il nuovoV10: più leggero, più potente, ma soprattutto con una batteria che assicura fino a un’ora di autonomia alla massima aspirazione. Con più di 500mila ore di collaudo e almeno 5mila test di caduta per garantirne la solidità, il nuovo aspirapolvere è il punto di arrivo di dieci anni di ricerca all’interno dell’azienda britannica che ha visto coinvolti 4450 ingegneri intenti a progettare un dispositivo che riuscisse ad essere comodo da utilizzare e potente al punto giusto da pulire qualsiasi angolo della casa. Per questo sono partiti dal cuore del dispositivo, il nuovo motore digitaleV10, che pesa la metà del suo predecessore ed è in grado di arrivare ad una potenza di 125000 giri al minuto: una capacità di aspirazione che riesce a sopperire alla mancanza dio ...