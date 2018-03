Due problemi frequenti per Asus ZenFone 3 post aggiornamento Oreo | occhio al flash

MotoGP - Test Qatar 2018 : sarà ancora Duello Ducati-Honda? La Yamaha dovrà risolvere i problemi di elettronica : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. sarà ancora duello Honda-Ducati? Le prime prove in Malesia ed in Thailandia hanno evidenziato ...

Problemi di bootloop per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : le Due soluzioni : Ci sono diversi aspetti che vanno presi in considerazione in merito alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S8. Nonostante il fatto che ufficialmente il pacchetto software non fosse arrivato a tutti in Italia prima del suo temporaneo ritiro dal mercato, infatti, non possiamo tralasciare coloro che hanno avuto la possibilità di testarlo da subito e che allo stesso tempo ora si trovano in una ...

Due cose da sapere su Honor 9 e problemi di messa a fuoco della fotocamera : Sembra essere un trend piuttosto diffuso quello dei problemi di messa a fuoco per le fotocamere di smartphone di fascia alta, come nel caso del cosiddetto Honor 9. Una situazione di questo tipo potrebbe indurci a pensare che si tratti di un'anomalia software, se pensiamo che la questione ad esempio ha investito i vari Asus ZenFone 3 ed il tanto diffuso Huawei P10, ma le cose non stanno così. Diventa dunque importante concentrarsi più nello ...

Uccide la moglie e i Due figli e poi si toglie la vita. «Problemi di natura economica» : La strage in una casa a Cutura di Rende, a Cosenza: le vittime sono padre (Salvatore Giordano, titolare di un negozio di telefonia, che avrebbe ucciso tutti per poi togliersi la vita), la moglie e i due figli di 28 e 22 anni. L’arma accanto al corpo dell’uomo

PROBLEMI TECNICI RAI A SANREMO 2018/ Laura Pausini oscurata Due volte : la diretta tv fa cilecca : PROBLEMI TECNICI a SANREMO 2018: uno dei momenti più attesi della finale, l'ingresso di Laura Pausini sul palco dell'Ariston, rovinato dall'assenza di segnale nella trasmissione...(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:47:00 GMT)

Due uniche soluzioni per Huawei P8 Lite con problemi WiFi : situazione al 29 gennaio : Da un anno a questa parte ci sono tantissimi utenti in possesso di un Huawei P8 Lite che puntualmente si lamentano a causa dei problemi WiFi riscontrati a bordo dello smartphone Android. Nonostante l'enorme diffusione di uno dei primi smartphone che ha assicurato un certo successo al brand asiatico, i vari aggiornamenti che si sono susseguiti negli ultimi tempi non hanno sortito gli effetti sperati, come del resto vi abbiamo riportato ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone Apple in arrivo nel 2018 Anche ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 Anche Apple ...

iPhone X - problemi di surriscaldamento? Per Apple in uscita Due nuovi smartphone nel 2018 : iPhone X, problemi di surriscaldamento sui telefoni - Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 iPhone X, problemi di surriscaldamento? Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 Anche ...

Terremoto Amatrice - Borrelli : Soluzioni abitative di emergenza - “riscontrati problemi di Due tipi” : “Abbiamo fatto una riunione all’esito dei sopralluoghi nelle Soluzioni abitative di emergenza avviati il 3 gennaio scorso. Abbiamo riscontrato problemi di due tipi: il congelamento delle condotte di acqua degli impianti di riscaldamento, nei tratti terminali, perché non ben coibentate, e il Cns si è impegnato a intervenire, e ostruzioni nelle fognature legate essenzialmente a materiali che sono stati rinvenuti negli impianti, come ...