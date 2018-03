Maria Elena Boschi - la pazzesca rivelazione di Repubblica : 'In lacrime Dopo le elezioni' : ... e neppure perché finisce il sogno politico di questo Pd e della sinistra dei quarantenni, ma perché finisce un mondo che è fatto di letture e buone maniere , di educazione e civiltà'. La Boschi, ...

Dopo le elezioni - ecco le prossime scadenze per il governo : (Immagine: pixabay/CC) Il governo Gentiloni non potrà cessare il suo mandato prima dell’inizio di aprile, maggioranza o meno, e dovrà onorare l’agenda internazionale dell’Italia mentre, l’eventuale nuovo governo che uscirà dalle elezioni del 4 marzo, si dovrà confrontare con un appuntamento importante quale è il G7. Giovedì 22 e venerdì 23 marzo, Paolo Gentiloni affronterà ancora il tema della Brexit, partecipando al ...

Dopo IL VOTO/ 'Il dono di queste elezioni? Far vedere di che cosa siamo fatti' : La politica non salva. 'Quando l'orizzonte sembra quello di una sconfitta o qualcosa di peggio, mette in evidenza di che cosa siamo fatti'.

Pensioni - cosa cambia Dopo le Elezioni? : dopo i risultati elettorali delle Elezioni 2018 cosa potrebbe cambiare per le Pensioni? Sia il M5S, sia la coalizione di CentroDestra hanno proposto e promesso in campagna elettorale di voler modificare, o addirittura eliminare la Legge Fornero, ripristinando la quota 100, la quota 41, la proroga dell’Opzione Donna. Vediamo nel dettaglio le proposte e i possibili scenari sulle Pensioni. Abolizione della legge Fornero Durante la campagna ...

RIFORMA PENSIONI/ Il monito a Lega e Movimento 5 Stelle Dopo le elezioni : La RIFORMA delle PENSIONI 2011 non va toccata: è il monito di Moody's dopo il risultato delle elezioni italiane senza un chiaro vincitore. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 06:07:00 GMT)SCUOLA & LAVORO/ I numeri sballati sull'abbandono scolastico in Italia, di M. FerliniIL CASO/ La transizione scuola-lavoro anche per gli ordini professionali, di F. Liparoti

Dopo LE ELEZIONI/ Sapelli : non bisogna avere paura - è un voto di trasformazione : Contro austerity, precariato, inerzia delle parti sociali e immigrazione incontrollata è piombato un voto di speranza e di trasformazione, di cui non bisogna avere paura. GIULIO Sapelli(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 06:00:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: i due impossibili governi di M5s e Lega, di L. XiGOVERNO O NUOVE ELEZIONI/ Un Mattarella spaesato si gioca l'ultima carta, di M. Maldo

Liberoquotidiano.it - nuovo record del sito Dopo le elezioni politiche : Sei milioni di volte grazie! Già, perché ieri - lunedì 5 marzo -, all'indomani delle elezioni politiche , Liberoquotidiano.it ha ritoccato il suo record storico di accesi. Nella giornata dello spoglio, nelle prime ore in cui si è iniziato a ragionare sull'Italia (e sul Parlamento) che sarà, abbiamo

Elezioni 2018 - il giorno Dopo il voto il “reddito di cittadinanza” è primo tra i Google Trends : C’è la passione politica, ma c’è anche una vita fatta di cose concrete. Che forse prevale, se è vero che nella notte tra domenica e lunedì moltissimi sono andati a cercare “reddito di cittadinanza” su Google. Un termine chiave della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, una misura sociale passata come sussidio statale per tutti i cittadini (cumulabile con altri redditi) ma che in realtà riguarda solo disoccupati e ...

RIFORMA PENSIONI/ Il punto del Cods Dopo le elezioni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il punto del Cods dopo le elezioni politiche. Tutte le novità e le new sui principali temi previdenziali di oggi, 6 marzo(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:04:00 GMT)

Zingaretti : Dopo elezioni parola d’ordine dev’essere rigenerazione : Roma – Zingaretti: non so se nostro sia modello, ma parole d’ordine ora è rigenerazione Roma – A seguire le parole del presidente della Regione... L'articolo Zingaretti: dopo elezioni parola d’ordine dev’essere rigenerazione su Roma Daily News.

Elezioni 2018 - Sgarbi Dopo la sconfitta : “Voti M5s? Sono dell’Italia non produttiva che aspetta reddito di cittadinanza” : Mentre Luigi Di Maio si prepara a festeggiare i risultati delle Elezioni nella sua Pomigliano d’Arco, dove ha raccolto il 60% delle preferenze, lo sconfitto Vittorio Sgarbi pubblica un video su Facebook, per commentare il voto. “Di Maio non si è mai fatto vedere – dice rispondendo a un’intervista radiofonica – Quelli che ha avuto il M5s non Sono voti veri, Sono voti di protesta di una parte d’Italia non ...

Scuola - Lega di Salvini al Governo Dopo le elezioni? Ecco cosa cambierebbe : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’incarico per la formazione del nuovo Governo. ‘Siamo i primi’ ha dichiarato il leader del partito del Carroccio ‘e si ragiona nel perimetro della nostra alleanza’ ovvero il centrodestra. Per Matteo Salvini, la Scuola rappresenta una priorità anche se non è ben chiaro […] L'articolo Scuola, Lega di Salvini ...

Elezioni - le bufale Dopo il voto : (Foto: Andreas Solaro/Getty Images) A seggi chiusi e composizione del Parlamento ormai (quasi) stabilita, è giunto il tempo dei bilanci anche per quanto riguarda le bufale circolate in rete nelle ore del voto. Difficile stabilire se, e come, queste false storie abbiano avuto effetto sull’elettorato chiamato a esprimersi alle urne. Senza che ci siano stati casi eclatanti come in occasione di alcune tornate elettorali precedenti (vi ...

Pensioni - ultimissime notizie al 6/03 : cosa accadrà Dopo le elezioni? : Cottarelli preoccupato per il rischio recessione L'ex Commissario alla spending review Carlo Cottarelli ha espresso i propri timori per la tenuta dell'economia a causa del risultato elettorale. "dopo ...