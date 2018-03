Dopo la vittoria contro il Tottenham in casa bianconera sono tutti più ' Allegri'

Luigi Di Maio - M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : "Niente inciuci" - cena al ristorante Dopo la vittoria : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. Al tavolo gli emergenti Bonafede e Di Stefano, oltre ai volti noti Fico e Di Battista.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:08:00 GMT)

Di Maio fa il segno della vittoria : l'esultanza da stadio dei big M5S Dopo la seconda proiezione : Esultanza da stadio per il M5S quando esce, in tv, la seconda proiezione per il Senato. In un video diffuso dallo staff e pubblicato anche da Luigi Di Maio una folla di pentastellati assiepati davanti ad uno schermo ed esultare al momento della lettura dei dati: tra i più euforici del gruppo ci sono proprio Di Maio che fa il segno della vittoria e poi abbraccia Alfonso Bonafede, Gianluca Paragone e il notaio del Movimento, Alessio ...

VIDEO Fabio Fognini dedica la vittoria a Davide Astori : le parole sentite del ligure Dopo il trionfo di San Paolo : E’ un giorno triste per lo sport italiano. Oggi, un po’ tutti, siamo stati toccati dalla notizia della tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Un dolore a cui hanno risposto, amici, compagni di squadra, di Nazionale ed avversari. Non ha fatto eccezione un atleta che, in data odierna, ha vissuto uno dei momenti più felici della sua carriera, ovvero Fabio Fognini. Il tennista ligure, uscito vittorioso dalla ...

Tennis - Fabio Fognini scala il ranking mondiale! Ligure sempre più in alto in classifica Dopo la vittoria a San Paolo : Fabio Fognini continua a scalare posizioni nel ranking ATP. Il Ligure, grazie al successo odierno nel Torneo ATP 250 di San Paolo, è salito al 19° posto in classifica: un ritorno tra i migliori 20 per il nostro miglior Tennista che sta attraversando un ottimo momento di forma. Il trionfo sulla terra rossa brasiliana gli ha permesso di guadagnare una piazza rispetto alla scorsa settimana. Il 30enne ha 2190 punti ed è in scia a John Isner (2205), ...

Vittorio Ardovino al serale di Amici 17? Dopo la vittoria nella sfida - si presenterà davanti alla commissione? : La diretta di Amici 17 di oggi potrebbe essere decisiva per Vittorio Ardovino Dopo la vittoria della sfida e il rischio eliminazione, il ballerino dovrà rinunciare al suo sogno?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 08:31:00 GMT)

“Sono felice”. Lutto nel mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - Dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

Calcio quotato - l'A.S. Roma vola in Borsa Dopo la vittoria in Campionato : TeleBorsa, - La vittoria in Campionato mette le ali all' A.S. Roma in Borsa. I titoli del club giallorosso stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 5% a 0,586 euro e volumi sostenuti. Ad ...

Il messaggio di Fabrizio Moro Dopo la vittoria a Sanremo è un elogio alla forza dell'amore della condivisione : Ha dedicato la vittoria di Sanremo al figlio Libero. Lì, sul palco dell'Ariston, Fabrizio Moro non ha avuto tempo di dilungarsi nei ringraziamenti. Cosa che ha fatto, invece, in un post su Facebook, indirizzato ai fan e a tutti quelli che hanno creduto nella sua avventura. Il messaggio, corredato di foto di fronte allo Stadio Olimpico - dove il cantante si esibirà a giugno - è un vero e proprio inno alla forza della ...

Fed Cup 2018 : le voci delle azzurre Dopo la strepitosa vittoria sulla Spagna. Entusiasta Deborah Chiesa : L’Italia ha battuto 3-1 la Spagna a Chieti ed ora ad aprile andrà a giocarsi l’accesso al World Group I, la Serie A della Fed Cup. Al sito della Federtennis, ecco le dichiarazioni delle azzurre dopo il trionfo di oggi. Il punto decisivo è stato portato da Deborah Chiesa, che Entusiasta, ha dichiarato: ”Ho messo in campo davvero tutto quello che avevo. Voglio ringraziare Tathiana Garbin per la fiducia che mi ha dato. Ho tirato fuori ...

