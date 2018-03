Donne siriane abusate in cambio di cibo

Blastingnews

: 'Donne abusate da operatori Onu e ong in Siria', l'accusa di una cooperante in una intervista alla Bbc. 'E' un prob… - Agenzia_Ansa : 'Donne abusate da operatori Onu e ong in Siria', l'accusa di una cooperante in una intervista alla Bbc. 'E' un prob… - LaStampa : L’accusa di una cooperante: “Donne siriane abusate da operatori dell’Onu e delle ong” - HuffPostItalia : Sesso in cambio di aiuti umanitari: una sofferenza in più per le donne siriane -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) In questi giorni il network siriano per i diritti umani ha stimato circa 1390 i civili uccisi in Siria nel solo mese di febbraio. Non sta funzionando il cessate il fuoco e nemmeno la tregua imposta da Mosca a Damasco. Il risultato, se è possibile, è ancora più drammatico alla luce dei tanti i civili feriti senza medicine e troppa fame, anche se la Croce Rossa ha annunciato che una settimana fa ad Afrin, l'enclave curda sotto attacco da parte dei Turchi, un convoglio umanitario abbia portato aiuti per 50 mila persone. Intanto i cittadini a est di Ghouta, il quartiere di Damasco che dal 2011 è stato motore delle rivolte anti Assad e dove si registrano il 67% delle vittime, sono intrappolati fra i continui bombardamenti nonostante la richiesta di tregua, solo a parole, che sarebbe necessaria se non altro per evacuare i feriti...