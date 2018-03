Disabili | il programma che avrei portato avanti da eletto e che consegno al nuovo governo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Nutro ragionevoli speranze nel fatto che, finalmente, dopo 25 anni di governi condizionati dall’impossibilità a schierarsi in modo chiaro affianco ai più deboli, un Esecutivo a guida 5 stelle possa essere assai più incisivo. Latà non può aspettare: 4 milioni e mezzo di, 600.000 giovanicognitivi e 130.000adulti gravi, rimasti soli, guardano ad unrinnovato che abbia la forza di indicare la strada per un welfare di prossimità rinviato troppo a lungo. Le leggi a saldi invariati dei governi a guida Pd e quelle dei governi di centrodestra che avevano azzerato le risorse alle politiche sociali e alla non autosufficienza dovranno essere accantonate per sempre dal 4 marzo in poi. La nota che segue è frutto del lavoro del Centro studi dell’associazione che presiedo “Tutti a scuola”. Circa un mese fa l’ho consegnata da candidato per ...