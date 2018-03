Francesca Barra : "Dico basta con la politica. Più della sconfitta mi hanno ferito il linciaggio e le cose false" : "Dico basta con la politica". A dirlo, in un'intervista al quotidiano la Stampa, è Francesca Barra. Candidata del Pd nella sua Matera e sconfitta alle elezioni del 4 marzo.La giornalista spiega cosa l'ha addolorata più della sconfitta:Molto più della sconfitta. Il linciaggio mediatico contro di me, sono state scritte falsità di facile smentita, non capisco come mai non si controllino le notizie prima di darle false. ...

Giampiero Mughini riDicolizza Pietro Grasso : 'Ma cosa sa lui della sinistra? Basta sbirciare la sua libreria per...' : A triturare il candidato premier Pietro Grasso , espressione di Liberi e Uguali, ci pensa Giampiero Mughini . Lo fa con uno dei suoi rarissimi interventi politici su questa campagna elettorale, con ...

Insulti e ululati contro il cestista di colore - i compagni Dicono basta : "Non giochiamo più" : Dieci anni fa aveva lasciato il calcio perché stanco di sentire sempre le stesse parole. Ora gioca a basket e la situazione, a quanto pare, non è migliorata. Anzi, le parole sono diventate sempre più pesanti partita dopo partita...

Diabete : la dieta non basta. E’ necessario il trattamento meDico con insulina : Le fake news sono diventato un fenomeno sempre più diffuso in un mondo in cui internet è parte integrande delle nostre vite e milioni di persone scelgono proprio la rete per informarsi e ottenere risposte alle proprie domande. Spesso, tuttavia, la diffusione di notizie false può avere conseguenze anche gravi, in particolare se si tratta di consigliare cure alternative (ma inefficaci) per curare determinate patologie mediche. In questi casi, ...

Stretti - scomodi e spesso in ritardo : i pendolari Dicono basta ai disagi : Abbiategrasso (Milano), 22 gennaio 2018 - Agguerriti. I pendolari della Milano-Mortara puntano il dito contro Regione Lombardia , considerata la prima responsabile dei disagi sulla linea e del mancato ...

Al Bano contro Sanremo - ancora : superospite con Romina? “Mi hanno fatto fuori - non Dico perché. Basta Festival” : Il copione si ripete, Al Bano contro Sanremo un anno dopo: la scorsa edizione ha visto il cantautore di Cellino San Marco lamentare un'ingiusta esclusione della sua canzone e di quella di altri Big come D'Alessio e Ron a fronte di giurie che hanno premiato i giovani e soprattutto gli ex protagonisti dei talent show. E a quanto pare Carrisi non l'ha ancora superata. Al Bano ha affidato il suo sfogo a Silvia Toffanin, durante la puntata di ...