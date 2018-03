Di Maio scrive a Repubblica | Basta giochi di palazzo | non si può fermare il vento

5 Stelle : Di Maio abbraccia i suoi e scrive su Facebook : "Prima proiezione. A voi i commenti" : Archiviata ogni prudenza, i 5 Stelle hanno già commentato i primi exit poll con Alfonso Bonafede, e, secondo quanto si apprende, non sono mancate delle vere urla di giubilo dei big tutti riuniti in una sala, lontano dai giornalisti, mentre seguono le notizie in tv.Il candidato premier M5s, Luigi Di Maio, invece, si trovava in un'altra stanza e, secondo quanto viene riferito, quando sono usciti i primi dati è uscito in camicia per ...

M5S - Di Maio riscrive le liste - via no vax e pasdaran : 'Dobbiamo essere credibili' : Il velista Andrea Mura che ha vinto due campionati del mondo e una Louis Vuitton Cup, è candidato nel collegio di Cagliari e sfiderà i candidati di Forza Italia e centrosinistra, Ugo Cappellacci e ...

M5S - Di Maio riscrive le liste - via no vax e pasdaran : 'Dobbiamo essere credibili' : È Il metodo Cassimatis, quello del 'fidatevi di me' se escludiamo qualcuno. Il metodo genovese, foriero di ricorsi vincenti, si è abbattuto anche sulle liste dei candidati M5S alle prossime politiche. ...

M5s - Di Maio riscrive le liste : “Via chi non convince” : M5s, Di Maio riscrive le liste: “Via chi non convince” Dopo le parlamentarie, il leader del Movimento alle prese con la scelta dei nomi per i collegi: “Stiamo verificando che tutte le persone siano compatibili.” Continua a leggere L'articolo M5s, Di Maio riscrive le liste: “Via chi non convince” sembra essere il primo su NewsGo.